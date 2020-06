El obispo de Alcalá pide a las jóvenes "vestirse a la moda pero sin provocar para salvarse del infierno"

El obispo de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid), Juan Antonio Reig Pla, vuelve a estar en el ojo del huracán. El religioso ha pedido a las adolescentes que "se vistan a la moda, pero no provocativas, para no ir al infierno". Se trata de un consejo de "apoyo y autoayuda para jóvenes" que se ofrece a través de la asociación Sólo Para Jóvenes en la página web del arzobispado.

Con el fin de evitar que los jóvenes mantengan relaciones sexuales prematrimoniales, el arzobispado les aconseja no dar lugar a "conversaciones en las cuales no se respeta el sexo". "Enfría las conversaciones que se calienten mucho", se pide a los jóvenes. "Vístete para lucirte tú, no tu sexualidad" o "planea hacer cosas en tus salidas que no lleven a caricias íntimas que te puedan encaminar mal" son otros de los consejos que facilita el arzobispado de Alcalá de Henares.

En otro punto se pide a las niñas "no vestir provocativas para evitar el infierno". La web aclara que se puede decir "no" a través de los siguientes métodos: "cuando te vistes alegre y a la moda pero no provocativa" o "cuando no participas en conversaciones en las cuales no se respeta el sexo". "Si con tan buenas razones se va... ¡alégrate! porque te salvaste de vivir el infierno de alguien que no te ama y sólo quiere usarte a su capricho", continúa el texto.

El arte de decir "no"

"El "no" es la mejor prueba de amor" y "si me amas de verdad, podrás esperar" son otras de los pasos a seguir para ganar "el respeto por uno mismo".

"No hay tienda donde se pueda comprar el respeto por uno mismo. No lo puedes ordenar por catálogo. No hay ninguna fórmula mágica que te lo dé. Tú te lo das a tí misma. Y lo haces porque sabes que lo mereces, porque Dios te hizo, te ama y desea darte más felicidad de la que tú puedes imaginarte".