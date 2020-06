Marruecos confirma que la Operación Paso del Estrecho no se hará a través de Ceuta y Melilla

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha afirmado que la "Operación Marhaba", conocida en España como "Operación Paso el Estrecho", no se producirá de la misma forma este año por culpa de las restricciones de la crisis sanitaria.

Burita precisó que los emigrantes marroquíes podrán volver a su país de origen cuando estén abiertas las fronteras, para lo que no existe todavía una fecha. Tal y como adelantó este periódico, el paso del Estrecho se realizará este año por primera vez sin pasar por Ceuta y Melilla.



El ministro detalló que la Operación Marhaba, que todos los años facilita a miles de ciudadanos marroquíes pasar sus vacaciones de verano en su país de origen, requiere preparativos desde el mes de abril, además de coordinación entre varios países y la intervención de varias instituciones, factores todos que no se han reunido este año debido a la pandemia del coronavirus.



No obstante, Burita indicó que los emigrantes marroquíes residentes en el extranjero podrán volver a su país de origen cuando se abran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, pero no precisó fecha para esa apertura.

Al mismo tiempo puntualizó que estos retornos estarán sujetos a las medidas tomadas por los países de tránsito (en particular España e Italia) y a la situación epidemiológica tanto marroquí como internacional.

Nuevas condiciones de viaje





Además, se impondrá a los viajeros varias condiciones, como la obligación de someterse a un confinamiento individual de nueve días y la realización de dos pruebas al principio y final del aislamiento.



Por otra parte, el ministro ofreció detalles sobre la repatriación de sus nacionales atrapados hace tres meses en el extranjero tras el cierre de fronteras.



Tras una primera fase de repatriación para hacer volver a marroquíes desde las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y desde Argelia, Burita explicó que desde el 15 de mayo hasta hoy en día se han repatriado a 3.157 marroquíes atrapados esencialmente en España y en Turquía.



El ministro añadió que esta operación se acelerará a partir de esta semana para organizar 30 viajes desde 17 países.