Sánchez anuncia una ceremonia de Estado por las víctimas del Covid el 16 de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la sesión plenaria de este miércoles que habrá una ceremonia de Estado "en homenaje a los fallecidos" por el Covid-19 y para agradecer a los "servidores públicos que han estado en primera línea" luchando contra la pandemia. El acto estará presidido por el Rey, Felipe VI, y acudirán el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El líder de la oposición, Pablo Casado, ha vuelto a acusar al Ejecutivo de haber "fracasado" en la gestión de una pandemia que se ha llevado por delante más de 27.000 vidas. "Nadie duda en todo el mundo de que su gestión ha sido un fracaso. Tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados", acusó el presidente del PP, que insistió en que "los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque más culpables, el único responsable es usted".

Como hizo el martes en el Senado, Sánchez pidió al PP que abandone la "bronca" política y vuelva a la senda del entendimiento para reconstruir España en la era post-Covid. "Dos no se pelean si uno no quiere, no voy a entrar en sus provocaciones. Si usted quiere unidad, aquí tiene al Gobierno. Si quiere bronca, ahí tiene a la ultraderecha", le pidió.

Tras Casado le tocó el turno al presidente de Vox, Santiago Abascal, al que el presidente del Gobierno afeó "hacer las mismas preguntas" que el líder del PP. "No podemos salir más fuertes mientras ustedes permanezcan en el Gobierno, porque ustedes solo nos han traído ruina, división y 48.000 muertos", acusó el líder de Vox. En su turno de réplica, Sánchez miró hacia la bancada verde y les acusó de que "a ustedes la ciencia les importa un pimiento".