Moncloa deja en el aire las ruedas de prensa diarias y aparta de ellas a Policía, Guardia Civil y Ejército

La habitual rueda de prensa del Comité Técnico para dar cuenta de la situación de la crisis del coronavirus en nuestro país dejará de contar con los portavoces de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas y cambiará hasta su periodicidad en función de los acontecimientos y del criterio de los distintos ministerios implicados.

Moncloa considera que ya no hay problemas de orden público reseñables, al menos no para tener que dar cuenta de ellos de forma pública y presencial cada 24 horas, si bien no es la única tarea que estos tres cuerpos de seguridad desempeñan desde la aplicación del estado de alarma. Por ello, y una vez superado el pico de contagios y con las cifras de muertes a la baja, la Secretaría de Estado de Comunicación diseña un nuevo modelo de comparecencia.

De esta nueva rendición de cuentas se caería igualmente el representante del Ministerio de Transportes, hasta ahora la secretaria general, María José Rallo, que ha hecho balance este sábado de sus intervenciones sobre la movilidad durante el confinamiento.

Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, ha destacado que se han ofrecido 107 ruedas de prensa durante seis semanas seguidas y que se han respondido en ellas más de 1.000 preguntas. "Hemos garantizado la transparencia y la información veraz", ha afirmado Oliver.

Hace sólo seis días, en pleno domingo, la ordinaria rueda de prensa saltaba a la apertura de todos los medios por las polémicas palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, al decir que entre las distintas misiones de la Benemérita se encuentra la de "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.