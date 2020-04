Vox participará "en principio" en la comisión para la reconstrucción pactada por Sánchez y PP

Vox participará "en principio" en la comisión parlamentaria acordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, para negociar el pacto para la reconstrucción social y económica una vez superada la crisis del coronavirus.



Así lo han confirmado fuentes de Vox después de que su presidente, Santiago Abascal, haya abogado este lunes en una rueda de presa por trasladar a una comisión parlamentaria el debate sobre la reconstrucción del país.



"Es algo que nosotros hemos reclamado", ha dicho Abascal, para quien, mientras continúe el Gobierno de Sánchez, el diálogo debe producirse en el parlamento y "no a través de conversaciones telefónicas, videoconferencias o reuniones bilaterales con todo tipo interlocutores".



Fuentes de Vox ha precisado que "las comisiones no las crea Moncloa" y que, por tanto, primero tendrá que haber un debate en el seno del Congreso sobre su creación, en el que su voto dependerá de los objetivos que se persigan. Pero si finalmente sale adelante, han añadido las fuentes, "en principio" Vox participará, dado que se trataría de una comisión del parlamento.



Abascal se ha mostrado convencido en la rueda de prensa en que ha hecho lo correcto al negarse a hablar con Sánchez fuera de las instituciones democráticas, "máxime" cuando su Gobierno "amordaza" al parlamento e intentar acabar con la libertad de expresión de Vox en las redes sociales llevándoles incluso a los tribunales.



"Así no es posible el diálogo político con este Gobierno. Mantendremos el diálogo con el resto de formaciones políticas como ya lo venimos haciendo: en las comisiones y la tribuna de oradores del parlamento", ha concluido.



Abascal ha reiterado la necesidad de que dimita Sánchez, contra quien Vox presenta este lunes una querella por varios delitos supuestamente cometido durante la crisis del coronavirus, entre ellos imprudencia grave con resultado de muerte de más de 20.000 personas.



Ha insistido en que debe formarse un gobierno técnico en el que no tienen cabida "algunos de los miembros de este Gobierno que están aprovechando la pandemia para atizar la división y atacar la monarquía parlamentaria".

Además, ha vuelto a pedir el pago inmediato de las retribuciones ordinarias a los ciudadanos. "No queremos cartillas de racionamiento, queremos que las familias tengan sus ingresos normales para acabar con su angustia y y evitar la destrucción total de nuestro tejido productivo", ha precisado



A la querella contra Sánchez, Vox sumará una denuncia ante los juzgados de instrucción por las declaraciones en las que el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil citó como línea de trabajo sobre los bulos "minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".



Para Vox, ha dicho Abascal, es "ilegal" utilizar a la Guardia Civil y la Policía Nacional para otra cosa que no sea mantener el orden, proteger a los españoles, prevenir y perseguir los delitos".