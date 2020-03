Casado apoya a Sánchez pero le pide que aplique la Ley de Seguridad Nacional

El Partido Popular pide al Gobierno medidas mucho más drásticas para frenar la expansión del coronavirus. A Pablo Casado le parecen "insuficientes" las medidas aprobadas en Consejo de Ministros este jueves, aunque ha tendido la mano al Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular apoyará la convalidación del Real Decreto-Ley que recoge el paquete de medidas económicas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos económicos del paso del virus por el país.

El líder del PP ha pedido a Pedro Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional como paso previo a decretar el Estado de alarma en España, un estado excepcional recogido en el artículo 116 de la Constitución y diseñado para que el Gobierno pueda utilizar medidas excepcionales para situaciones excepcionales como la crisis sanitaria actual.

La única vez que España ha decretado el Estado de alarma fue en 2010, cuando una huelga de controladores cortó el tráfico aéreo del país. Nunca más se ha vuelto a utilizar, pero este precepto constitucional permite al Ejecutivo tomar medidas mucho más drásticas para el bien común, como podría ser restringir el tráfico que entra y sale de Madrid, la comunidad con más infectados de toda España.

Casado no ha especificado qué medidas concretas pediría llevar a cabo al Ejecutivo ni si sería partidario de cerrar Madrid para no que el virus no se propague. "No se va a detener el coronavirus con sugerencias, sino con acciones decididas y urgentes, coordinadas con otras Administraciones Públicas. El presidente del Gobierno debe tomar las riendas y ponerse al frente de la crisis, asumir su responsabilidad y no ir detrás de los acontecimientos", afeó el líder del PP en una comparecencia inusual, solo en la sala de prensa de Génova y recibiendo las respuestas de los periodistas a través de whatsapp.

"Disciplina"

"Si ha pedido disciplina social a los españoles, que Sánchez coja el toro por los cuernos y lidere la resolución de esta pandemia como otros líderes en sus países", continuó Casado, que no está dispuesto a apoyar los Presupuestos de "emergencia nacional" que sí apoyaría Ciudadanos. "Los Presupuestos conllevan una tramitación parlamentaria de tres meses, es una acción paralela a las medidas urgentes que se tienen que tomar ya. Por lo tanto, aprobar los Presupuestos no es una situación urgente. Es, más bien, oportunista", ha criticado Casado.

El Partido Popular insiste en que el Gobierno ha reaccionado "muy tarde" y mal a una situación que "no es solo dinámica, ya es extremadamente grave". Por ello, pide al jefe del Ejecutivo "no parapetarse en la técnica y ejerza el liderazgo político que guíe a España a la salida de la crisis".

Las elecciones, en el aire

Casado insiste en que la prioridad es preservar "la salud pública" de todos los españoles y "evitar contagios". Para ello, está de acuerdo en suspender la precampaña electoral en País Vasco y Galicia, aunque evita pronunciarse sobre si apoyaría una cancelación de la cita electoral del 5 de abril. "Estaremos a lo que la Administración Central decida".

Además, los conservadores no están de acuerdo en el cierre del Parlamento durante quince días. "Es importante que en época de crisis el Gobierno se dirija a la Nación. Se puede buscar el formato más adecuado, pero cuanta más crisis, más Parlamento".