Irene Lozano, sobre si su nuevo cargo es un 'premio de consolación': "Me parece una ofensa"

La hasta ahora secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha cerrado su etapa al frente del organismo con la misión de frenar la "divulgación internacional del independentismo" y descender el "interés informativo cumplida con éxito".

En una entrevista en Onda Cero, la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes ha afirmado no entender el revuelo sobre su nombramiento: "No es para tanto". Preguntada por la percepción de que se trata de un 'premio de consolación', ha respondido tajante: "Plantear algo parecido a que esto sea un lugar al que apartarme me parece una ofensa".

Ya entrada en materia sobre sus nuevas funciones, ha explicado que "hay que poner mucha conversación y diálogo en el ámbito del fútbol y la continuidad de una promoción internacional de nuestro deporte". A su juicio, al deporte español le falta una plataforma de difusión internacional como en otros ámbitos puedan ser el Instituto Cervantes o el ICEX en el caso del comercio.

España Global

Sobre lo que deja atrás, Lozano se se ha mostrado satisfecha de su labor al frente de España Global desde de que se fundase en octubre de 2018.

"La situación a la que nos enfrentamos al llegar era muy complicada. Había que defender nuestra reputación democrática porque estaba siendo atacada, partiendo de cero en un año muy complicado", ha señalado, para recordar que en 2019 concurrieron dos momentos claves: el inicio del juicio y la sentencia del 'procés'.

En este sentido, Lozano ha destacado el papel de su Secretaría de Estado que, según ha apuntado, consiguió que descendiese la "divulgación internacional" y el "interés informativo" que suscita el independentismo.

"Para la mayor parte de la gente es un tema de política española que los españoles debemos resolver", ha sostenido, para después recordar que su trabajo también consistió en dejar clara la posición del Ejecutivo respecto al conflicto.

"En todos nuestros encuentros siempre he dicho que el Gobierno tenía la mano tendida al diálogo. Internacionalmente esto cuesta un poco entenderlo, porque se interpreta negociar como hacer concesiones", ha lamentado.