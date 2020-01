Unos 500 CDR increpan a simpatizantes de Vox en Cataluña al grito de "¡fuera fascistas!"

Unos 200 CDR concentrados en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde a las 12.00 horas está convocada la manifestación 'España existe', han cruzado insultos y cánticos con los simpatizantes de Vox que aguardan en la plaza, a los que les han gritado 'Fuera fascistas' y 'Vosotros, fascistas, sois los terroristas'.

Una decena de furgones policiales de Mossos d'Esquadra custodian los accesos a la plaza y un cordón policial de alrededor de una veintena de agentes separa la concentración independentista, frente al Palau de la Generalitat, de unos setenta simpatizantes de Vox, que llevan banderas de España y carteles con el lema 'Pedro Sánchez, traidor' y 'España no se vota, se defiende'.

En un primer momento, sobre las 10.30 horas, los Mossos han pedido a personas que llegaban a la plaza con el fin de participar en la concentración de los CDR que no accedieran al espacio, pero después de que los concentrados empezaran a sacar banderas y a hacer más visible la protesta se ha flexibilizado el acceso.

Lo de siempre ,convoca manifestación en plaza San Jaime los partidos constitucionalistas y los Mossos permiten concentración CDR a 5 m para provocar ,al revés hacen cordón a km pic.twitter.com/c7QLf5tK5Z — RCLARES (@RCLARES3) January 12, 2020

Además, unos 300 manifestantes se han concentrado en la plaza del Vi de Girona, algunos de ellos encapuchados, han llevado una pancarta en la que se leía 'Ningún espacio para el fascismo', han encendido bengalas y han cantado 'Els segadors'.

También han portado banderas estaladas y han gritado proclamas como 'Girona será la tumba del fascismo', 'Fuera las fuerzas de ocupación' y 'Ni un paso atrás'.

"Ataque contra la democracia"

No ha tardado en reaccionar la CUP en palabras de su diputado en el Parlament Carles Riera, este ha criticado al Govern y a la Conselleria de Interior de la Generalitat por permitir la manifestación de Vox en la plaza de la ciudad Condal ya que, a su juicio, se trata de "un ataque contra la democracia" y un retroceso ante lo que ha tachado de fascismo.

"Queremos denunciar que hoy los fascistas campan libres por esta plaza", ha dicho en declaraciones a los periodistas, y ha criticado que en cambio la concentración antifascista de los CDR esté encapsulada en un sector de la plaza y rodeada por un cordón policial.

Directo plaza San Jaime de #Barcelona. Los CDR lo quieren liar con los catalanes. pic.twitter.com/AkdwWLHsxv — Las Voces del Pueblo 🇪🇸 (@lasvocesdelpue) January 12, 2020

Riera también ha asegurado que los Mossos d'Esquadra han identificado a una mujer que quería acceder a la plaza y participar en la protesta de los CDR con una pancarta antifascista.

Otro punto caliente ha sido Pamplona, allí un colectivo Euskal Herria Antifaxista y miembros de Vox se han intercambiado improperios como "cuneteros", dirigidos a los manifestantes de la formación radical, o "asesinos", en referencia a los jóvenes antifascistas.

Gritos entre concentrados de 'España Existe' y manifestación antifascista en Pamplona

"Sin pistola no sois nada", han reprochado los manifestantes de Vox a los jóvenes, que han respondido coreando, "Sin escolta no sois nada".

La formación que lidera Santiago Abascal ha llamado a todos los ciudadanos a salir a las calles en la mañana de este domingo. La concentración ha sido convocada oficialmente por la plataforma 'España Existe'. Los votantes del partido han respondido a la llamada de Abascal, las concentraciones que más personas han congregado han sido Madrid y Valladolid.

En la capital de España una mil personas han acudido a defender "la unidad del país" frente al Palacio de Cibeles. En Valladolid cercan de 600 manifestantes han desafiado al frío y se han reunido frente a la puerta del Ayuntamiento para reivindicar la "identidad" de España, su "soberanía" y la "Constitución" frente a un Ejecutivo "en manos de separatistas". Posteriormente, los dirigentes del partido han leído un manifiesto en todos los municipios.

El texto defiende una España "que no siente vergüenza de su identidad", que "no rechaza su épica ni su historia" y que es fruto del "esfuerzo y sacrificio" de sus antepasados". "Con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo", denuncia.

Vox hace en este manifiesto una llamada a votantes de todos los partidos, también de formaciones históricamente de izquierdas, "porque ellos son hoy los más estafados". A su juicio, hay "una mayoría" de votantes de izquierdas que no quieren que "su voto sirva para romper España".

"Nos une España"

"Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio", se oirá este domingo frente a los consistorios.

Se espera que la concentración más multitudinaria sea la de Madrid frente al Palacio de Cibeles, donde el propio Santiago Abascal será el encargado de reivindicar la historia de España, "forjada por generaciones pasadas y presentes", y que "debe ser guardada y protegida" para las generaciones futuras.

"Nos concentramos para exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución, que es lo mismo que exigir respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad", reza el manifiesto.

Con ello, los concentrados reclamarán al nuevo Ejecutivo que "combata a los enemigos del orden constitucional", logre la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y detenga al actual presidente de Cataluña, Quim Torra.