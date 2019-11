Abascal alienta al PP a pactar con el PSOE para echar a Podemos: "Seremos comprensivos"

Santiago Abascal ha alentado al PP a llegar a acuerdo con el PSOE para evitar que Podemos entre en el Gobierno. "Nosotros no podemos, pero hay otros partidos que tienen una interlocución mucho más fácil, porque están de acuerdo en materias como la ideología de género, el estado de las autonomías... lo que llamamos el consenso progre y entendemos que puedan pactar".

En entrevista a Esradio el líder de la formación de extrema derecha ha dicho también que "no reprocharía" un acuerdo entre el PP, Cs y PSOE: "Seremos comprensivos, no reprocharíamos a quién estuviese en ese acuerdo, porque tenemos claro que la prioridad es evitar un Gobierno de Frente Popular".

Abascal ha señalado que "Vox no puede ser parte de ese acuerdo" porque tiene "posiciones completamente opuestas" pero "entendería que otros lo hicieran". "Yo he sido muy claro en campaña, he dicho que no facilitaríamos nunca un Gobierno del PSOE, no he dicho de Pedro Sánchez, he dicho del PSOE, y pienso que hay otras formaciones con muchas más coincidencias que pueden facilitar un acuerdo. A nosotros nos han votado para estar en la oposición".

El líder de Vox ha resaltado que ha querido enviar "un mensaje de resistencia, oposición, certidumbre, tranquilidad y esperanza a España" y "desenmascarar a Sánchez como el mayor fraude electoral de la historia de la democracia y pedir su dimisión". "En otro país a Sánchez lo hubiesen echado a patadas por mentir con ese descaro en campaña", ha dicho.