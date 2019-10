Delgado cree que en 6 años los españoles "en cunetas" tendrán "un entierro digno, como el dictador"

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, celebra que este jueves España haya acabado -así lo ha dicho- "con un anacronismo, una anomalía democrática", en relación con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, acto en el que Delgado ha ejercido de notaria mayor del Estado.

"Mi deber y obligación era ver, oír y anotar aquellas circunstancias de las que tengo que dar fe -ha relatado- y mantener una posición muy institucional". En este sentido, ha destacado que "el desarrollo material" de la exhumación ha transcurrido "sin mayor problema". "Se mezclaban -ha continuado- la parte material y la parte emotiva, simbólica y significativa de lo que estábamos viviendo".

La ministra ha afirmado no entender que otros partidos no se hayan sumado al apoyo a la exhumación. "Esto nos concierne a todos, esto es nuestro futuro. Espero que esas interpretaciones no correspondan a posiciones para rascar votos. El Estado estaba recuperando el espacio ocupado por un dictador", ha recalcado en una entrevista concedida a la Cadena SER, en la que ha pedido "sentido de Estado" al resto de fuerzas.

"El Valle ya significa otra cosa"

"La gente ahí fuera está contenta y en Europa y en el mundo se nos ha reconocido. Era una exigencia y una necesidad. No es un acto electoralista, es un acto de Estado y quien quiera pensar lo contrario, que le pregunte a la sociedad y a los organismos internacionales", ha insistido.

Delgado ha avanzado que si el gobierno de Pedro Sánchez tiene continuidad, la exhumación de Franco no será sino el primero de muchos otros actos "por la reparación". Se ha referido a los españoles "en fosas comunes o cunetas" y ha fechado en "legislatura y media" el tiempo que "los facultativos" pueden tardar en localizar, identificar y establecer un plan para "darles un entierro digno como el que ha tenido el dictador".

Por último, preguntada por la "resignificación" del Valle de los Caídos, sobre su futuro, ha respondido que "con la salida del dictador, ya significa otra cosa" y que hace falta un "estatuto jurídico del Valle, que requiere un estudio y una reflexión".