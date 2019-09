Montero pide frenar un desahucio y las redes estallan: "Métela en tu casoplón"

"Quieren desahuciar a Mari con 72 años de su casa de toda la vida. Quieren dejarla en la calle sin alternativa habitacional". Con esta frase Irene Montero hizo la noche de este domingo un llamamiento para evitar el desahucio de una anciana de La Camocha (Asturias), algo que ha sido acogido de manera desigual en las redes sociales.

Si bien hay quienes apoyan este gesto por parte de la dirigente de Unidas Podemos, hay quienes critican que haga esta petición desde su "casoplón" de Gapalagar. "Podrías realojarla en tu magnífico casoplón" o "acógela en la casita de invitados que tienes en el chaletazo" son algunos de los mensajes que ha recibido.

Irene Montero publicó hace unas horas un vídeo en su perfil de Twitter en el que denunciaba que "por desgracia todavía no hay ningún Gobierno que haya tenido las agallas de convertir en ley en España que no puede haber un solo desahucio forzoso sin alternativa habitacional". Poco después de su publicación las críticas no se han hecho esperar con frases como "abre las puertas de la tuya, te sobran metros", "podéis ofrecerla una habitación" o "para Galapagar contigo".

Habre las puertas de la tuya...te sobran metros!!!! — isma (@spanexpat) September 29, 2019

En tu Mansion hay espacio... — Eva Ribera (@Eva_Ribera) September 30, 2019

Un chalé de 600.000 € y casa de invitados

El chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero fue una de las grandes polémicas de 2018. Con 260 metros cuadrados, fue adquirido por más de 600.000 euros. Situado en la localidad madrileña de Galapagar, está edificada sobre una parcela de 2.300 metros cuadrados y tiene piscina, una casa de invitados y un amplio jardín.

Su compra provocó un cisma en la formación morada, lo que obligó a Iglesias a convocar una consulta en la que preguntó a las bases si querían que siguiera siendo su secretario general. Le salió bien ya que el 70% de los que votaron le apoyaron.