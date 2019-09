Bronca entre Vox y Almeida en el minuto de silencio por la mujer asesinada en Madrid

Bronca entre Vox y el PP por la violencia de género. Los dos partidos, que tienen un acuerdo de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, han protagonizado un momento de tensión delante de las cámaras de los periodistas tras el minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Madrid.

Ortega Smith y Martínez Almeida se han enzarzado en una discusión por la pancarta que llevaba Vox, donde se podía leer: "La violencia no tiene género".

"El 20% de las muertes violentas en Madrid responde al asesinato de mujeres. Es una realidad dramática que exige un acuerdo. Y a mí lo que me hubiera gustado es que me dijerais que ibais a venir con otra pancarta. Porque ayer lo que se me dijo es que no ibais a venir", ha dicho Almeida.

Bronca entre Martínez-Almeida y Ortega Smith (Fuente: Telemadrid)

"A mí nadie me ha dicho la pancarta que ibais a poner y eso no es. Esa es la pancarta de la izquierda de la ideología de genero", le replica en concejal de Vox. "Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, en eso caben las mujeres, los niños, los hombres", añadió.

Ante los argumentos del concejal de Vox, Almeida argumenta que él "está en contra de la ideología de genero y del feminismo del 8 de marzo pero eso no quiere decir que en este caso se puedan colgar dos pancartas. Pero ¿qué se le va a hacer? Me parece lamentable que no podamos llegar a un acuerdo en esto".

El minuto de silencio había sido convocado por la muerte de Adaliz Villagra, una mujer de 31 años, asesinada el pasado martes a manos de su marido y en presencia de sus dos hijas. Sólo en 2019, 42 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.