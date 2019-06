La Universidad de Navarra celebra la entrega del doctorado 'honoris causa' a cuatro académicos

La Universidad de Navarra entregó este viernes el doctorado honoris causa al arquitecto navarro Rafael Moneo, la socióloga inglesa Margaret S. Archer, la filóloga hebrea Ruth Fine y el experto en economía de los medios Robert Picard. El Gran Canciller, Fernando Ocáriz, presidió el acto que congregó a más de 700 personas.

En su discurso, el Gran Canciller señaló que las universidades han de ser "lugares de esperanza y libertad". "La universidad debe ser un faro que, por medio de la investigación de la verdad, ilumine el mundo; una savia que, a través de la convivencia y la amistad, nutra las almas de los jóvenes que pasan por este campus año tras año. En esto radica una fuente de vitalidad, capaz de devolver entusiasmo a un mundo cansado".

En segundo lugar, habló de la Universidad como fuente de libertad. "En ella se ha de aprender a respetar, amar y comprender a los demás. Solo en un ambiente libre es posible una educación genuina". Mons. Fernando Ocáriz señaló que "los jóvenes llegan a las aulas cuando tienen que tomar decisiones que marcarán el resto de sus vidas". Contando con su libertad, remarcó, se les invita a "promover las causas más justas, a preocuparse de los más necesitados, se les prepara para entender su profesión como un servicio a la sociedad".

El más alto referente de la arquitectura española, Rafael Moneo, nacido en Tudela (Navarra) en 1937, es considerado el arquitecto español de mayor proyección internacional. En 1996 fue el primer español en recibir el Premio Pritzker de Arquitectura. Asimismo, ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, el Premio Nacional de Arquitectura y el Premio Príncipe de Viana en 1993.

Rafael Moneo recibe el título de doctor 'honoris causa'. Universidad de Navarra

El director de la Escuela de Arquitectura, Miguel Ángel Alonso del Val, padrino de Rafael Moneo, se refirió a él como "el más alto referente de la arquitectura española actual". Ya investido como doctor honoris causa, el arquitecto destacó en su discurso la contribución de la Universidad de Navarra al desarrollo urbanístico de Pamplona. "Agradezco, como navarro, la valiosa contribución de la Universidad de Navarra al desarrollo urbanístico de Pamplona", dijo.

Socióloga pionera Margaret S. Archer (Reino Unido, 1943) es profesora de Sociología de la Universidad de Warwick, y miembro fundador y presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales entre abril de 2014 y marzo de 2019. Asimismo, fue la primera mujer que presidió la Asociación Internacional de Sociología.

Ana Marta González, coordinadora científica del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) y madrina de Margaret S. Archer, elogió el carácter pionero de la nueva doctora y la envergadura de su trabajo intelectual en el ámbito de la teoría social. La nueva doctora se preguntó por qué las ciencias sociales han contribuido tan poco a dar respuesta a los retos de la sociedad actual. "Desde mi punto de vista, el problema más serio, que raramente se menciona, es que la conexión entre las ciencias sociales y la filosofía es angustiosamente tenue".

Diálogo interreligioso

Ruth Viviana Fine, nacida en Argentina (1957) y de nacionalidad israelí, es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Especializada en teoría literaria y en narrativa del Siglo de Oro español, especialmente en la obra de Cervantes, su trabajo se ha centrado en el diálogo intercultural entre Israel y el mundo hispánico. Es fundadora de la Asociación de Hispanistas de Israel y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas.

El catedrático de Literatura Hispanoamericana Javier de Navascués, padrino de la filóloga, la definió como "una mujer que se ha entregado al estudio e interpretación de la literatura en lengua española, tendiendo puentes de diálogo intercultural entre el mundo hispánico y el hebreo". La profesora señaló que el interés que guía toda su actividad intelectual es "indagar y profundizar en esa gran polifonía que es la historia y la cultura españolas, cuyas diversas melodías -la cristiana, la musulmana y la judía- constituyen múltiples historias, que piden ser recordadas, contadas, interpretadas, reescritas".

Referente en la economía de los medios

Robert G. Picard nació en 1951 en EEUU, fue hasta enero de 2015 director de Investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford, y uno de los fundadores de la European Media Management Association (EMMA), la primera asociación académica europea de investigadores en este tema.

Mercedes Medina, su madrina y profesora de la Facultad de Comunicación, subrayó durante el acto su intensa labor investigadora, su magnanimidad, su solidaridad: "La visión de la empresa informativa del profesor Picard está estrechamente relacionada con el papel de los medios en la sociedad".

Robert Picard afirmó que "la comunicación es fundamental para construir sociedades sanas. Por eso debemos encontrar el modo para encarar sus déficits actuales y facilitar estructuras e instituciones de comunicación que sirvan a nuestras necesidades colectivas".