Gabilondo envía un documento de propuestas a Cs para un posible Gobierno de coalición

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, ha enviado a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, el programa de Gobierno que ha firmado con Más Madrid y Unidas Podemos para una posible acuerdo de coalición. "Aún no tengo respuesta. Le hemos enviado un documento trabajado con Más Madrid y Unidas Podemos para una investidura, con propuestas muy concretas pero no hemos tenido respuesta", ha dicho en entrevista a la Cadena Ser.

Preguntado sobre si aceptaría que Aguado integrara el Gobierno de la Comunidad, si esa fuese la condición para conseguir una investidura, Gabilondo ha señalado que "ahora mismo no estamos en el quién sino en el qué", pero dijo que, de llegar esa propuesta, "tomaríamos medidas en la dirección de lo que seria mejor para Madrid".

Gabilondo ha rechazado una abstención del PSOE para que gobierne PP y Cs, considerando que, ahora mismo PSOE y Más Madrid "suman más apoyos, a no ser que se quiera incluir a Vox". "CReo que no debo abstenerme por varias razones, porque me presenté con la determinación de buscar un cambio en la comunidad y por respeto a mis votantes", ha destacado.

Además, ha considerado "llamativo" que "la tercera fuerza pida la abstención de nuestro grupo, me parecería más lo razonable al revés".

Ángel Gabilondo ha subrayado que la integración de Vox en el Gobierno es "insostenible", después del documento presentado, "que ignora la libertad, los derechos, la solidaridad" y ha subrayado que "Ciudadanos ha dicho también que es inviable".

El candidato del PSOE ha garantizado que se presentará a la investidura si así lo decide el presidente de la Asamblea: "Es mi responsabilidad expresar publicamente el proyecto que tenemos y que cada uno decida en el debate".