PSOE y Podemos alientan protestas ante el Parlamento andaluz durante la investidura

Dentro, Juanma Moreno Bonilla subirá a la tribuna del Parlamento de Andalucía que alberga el antiguo hospital de las Cinco Llagas en Sevilla para pronunciar, a las 12:30, el discurso con el que pretende convertirse en el primer presidente andaluz no socialista. Fuera, en la puerta, miles de personas están llamadas a manifestarse contra la nueva Junta en ciernes por las propuesta sobre violencia de género y políticas LGTBI de Vox, el partido llave sin cuyos votos no habría cambio. PSOE y Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e IU, apoyan y difunden la concentración.

"Hoy nos movilizamos con motivo del debate de investidura que materializará el vergonzoso pacto de gobierno en Andalucía en el que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista y racista", reza el manifiesto, abanderado por decenas de asociaciones, entre ellas el colectivo Mujeres 24h. "Que quede claro: en Andalucía y en todo el territorio nos van a tener enfrente, organizadas", dice el texto.

La manifestación central, este martes a mediodía ante el Parlamento, cuenta con el apoyo explícito de PSOE y Adelante Andalucía.

Mañana es la investidura del tripartito de la vergüenza.Mientras dentro del Parlamento algunos estarán satisfechos por buscar el retroceso para Andalucía, por fuera, miles de mujeres nos harán sentirnos orgullosas a la mayoría de gente decente que creemos en la igualdad. pic.twitter.com/j6R9ljptWe — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 14 de enero de 2019

El PSOE también apoya las convocatorias a pesar de que en el pasado ha sido extremadamente crítico con los movimientos que trataban de rodear sedes parlamentarias, especialmente cuando dentro se llevaban a cabo sesiones solemnes o fruto de resultados electorales. Así lo entendió en 2012, cuando el movimiento Rodea el Congreso se manifestó ante la Cámara Baja en Madrid para denunciar su ilegitimidad, o cuando manifestantes independentistas catalanes trataron de entrar en el Parlament de Cataluña o echar su puerta abajo.

En rueda de prensa, Ángeles Férriz, secretaria de Formación y Nuevos Afiliados, rechazó que los colectivos que se manifiestan traten de hacer un escrache al Parlamento de Andalucía.

"Un escrache es tenderle la alfombra roja a la extrema derecha y abrirle la puerta grande de las instituciones; un escrache es permitir que la ultraderecha gobierne la vida de esta tierra y que no haya una respuesta contundente por parte del PP, que está dispuesto a todo con tal de ocupar el poder", según ella.

No sólo habrá concentración ante el Parlamento andaluz sino que por la tarde se han convocado manifestaciones en todas las provincias andaluzas, en multitud de ciudades españolas y también del extranjero, con el lema: "Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás en igualdad".

El PP no lo ve de igual manera. Esperanza Oña, vicepresidenta de la cámara autonómica y uno de los pesos pesados del partido en la comunidad, aseguró que en el PSOE "no pueden aceptar" la investidura de un candidato no socialista. "Habrá escraches y 150 autobuses para protestar. Ni respeto ni normalidad", denunció.

Llevamos 37 años viviendo investiduras de presidentes socialistas en Andalucía sin dar un ruido ni crear alboroto. Para mañana, investidura de @JuanMa_Moreno el @PSOE y @susanadiaz no pueden aceptarlo. Habrá escraches y 150 autobuses para protestar. Ni respeto ni normalidad. — Esperanza Oña (@esperanzaona) 14 de enero de 2019

Numerosas agrupaciones socialistas han dado apoyo a la convocatoria y la han difundido en las redes sociales a pesar de que las propuestas más polémicas de Vox no figuran ni en el pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos ni en el suscrito entre los populares y Vox, donde no se habla de políticas LGTBI ni de violencia de género. Sí en otros documentos del partido, como sus propuestas para la investidura, que fueron rechazadas por el PP, o en las medidas del partido en el ámbito nacional.