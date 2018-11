Rivera ve en el 2-D la oportunidad de debilitar a Sánchez: "Debemos decirle 'stop'"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este miércoles que "un buen revés" en las urnas en las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre al PSOE, es "también un 'Stop' a Pedro Sánchez -presidente del Ejecutivo nacional".

Así lo ha señalado en un acto público de campaña, al que han acudido más de 300 personas al aire libre en el Parque Adolfo Suárez, de Jaén, junto al portavoz de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y la cabeza de lista por la provincia, Mónica Moreno. También ha asistido el presidente de Stop Sucesiones, Eligio Taboada.

Rivera ha señalado que en estas elecciones autonómicas Andalucía se juega que "la plaga del 'sanchismo' llegue a la región y dejarla "en manos de los populistas, de los que escupen a los ministros y los que se reúnen en la cárcel para hablar de sus impuestos".

"No quiero que esa banda llegue a Andalucía", ha afirmado Rivera, quien, además ha vuelto a pedir unas elecciones a nivel nacional para que "el paréntesis negativo que es el 'sanchismo' se acabe".

Así, ha preguntado si "de verdad" 47 millones de personas tienen que estar "a los pies de los caballos porque Pedro Sánchez quiera estar en el helicóptero y en la Moncloa -sede de la Presidencia nacional--". En este sentido, le ha pedido que convoque elecciones y que "gane el mejor", teniendo en cuenta que si gana Cs "nunca" pactará con "los separatistas que tiene Sánchez de aliados".

"Hay que decirle basta, que se las promete muy felices", ha apuntado Rivera, quien ha animado a ir a votar para que "Sánchez se lleve un revés en las urnas y entienda que ese no es el camino y que los andaluces quieren financiación autonómica, no quieren cuponazo y los andaluces que tienen familia en Cataluña defienden la unidad y no que pacte con Quim Torra -presidente de la Generalitat catalana".

"El próximo domingo también nos jugamos decirle a Pedro Sánchez que por ahí ni se le ocurra. Los andaluces tienen que liderar el cambio y ponerle freno a Sánchez", ha reclamado.