PSOE, PP y Cs desmienten a Pujol: "Otras regiones mal financiadas tienen menos listas de espera"

Las listas de espera en Cataluña no son un problema "esencial", al menos a juicio de Eduard Pujol. El portavoz adjunto de JxCat considera -según ha manifestado esta semana- que esas listas son "migajas" comparadas con el "problema real" que es la independencia.

Casi coincidiendo con sus palabras, el Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe donde se recogen las cifras de listas de espera por comunidades autónomas. En el texto se señala que el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica no urgente en España es de 93 días. Pero las cifras varían según cada territorio. Las más afectadas por la tardanza son Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña. Precisamente, en esta última, los médicos llevan cuatro días en huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales y contra los recortes vividos desde el año 2011.

A pesar de las cifras y de "comprender la movilización" del colectivo sanitario, el portavoz de JxCat cree que el colapso del sistema es "un problema estructural", y la solución pasa porque Cataluña huya del "estrangulamiento" a la que la tiene sometida el Estado español.

No opinan igual los portavoces de los principales partidos. El secretario de Sanidad del Partido Popular Antonio Román, cree que las declaraciones de Eduard Pujol son una "locura", y cree que "a algunos les ha entrado la locura e intentan justificar todo con el tema identitario". Destaca, en cuanto a las estadísticas, que "ha habido una mejora respecto a las cifras del año anterior", sin embargo, los datos evidencian que "los ciudadanos no tienen el mismo acceso a la sanidad" según donde residan. Esto, unido a que España "no está entre los países con mayor gasto en sanidad respecto a PIB", requiere tomar en serio la cuestión y buscar "mejoras".

La señera para tapar el problema

Jesús María Fernández, portavoz socialista de Sanidad, recalca que, "teniendo en cuenta los datos", Pujol debería pensar que "otras comunidades con la misma financiación han hecho una mejor gestión". Y, por lo tanto, el Govern debería hacer un "Plan de reducción de listas de espera" en vez de centrarse en "otros objetivos".

Fernández también advierte una mejora general en las cifras, aunque reconoce que el objetivo sería volver "a las cifras anteriores a la crisis" y "mejorar la atención primaria" para evitar el colapso de en las consultas de algunas especialidades. Y recalca que hay comunidades que han hecho una mejor gestión de los recursos; mientras que otras, pese a disponer de igual financiación, están a la cola en esta cuestión.

Por su parte, Francisco Igea, portavoz en la comisión de Sanidad de Ciudadanos, considera que las declaraciones del diputado de JxCat son un "despropósito" y que son los médicos catalanes los que están haciendo "la valoración" de lo que ocurre en el sistema sanitario catalán con sus protestas. Aunque cree que el debate sobre las listas de espera no es el único, Igea no está de acuerdo con menospreciarlas porque "no se puede tener a la gente esperando".

A su juicio "no todo se cura paseando una señera" porque hay un "problema real de accesibilidad" en todas las comunidades, que en Cataluña es "un problema serio".