El Congreso aprueba el decreto de Sánchez para exhumar a Franco

El Congreso de los Diputados ha aprobado la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos por 176 votos votos a favor (la mayoría absoluta) y con la abstención del PP y de Ciudadanos, que han sumado 165 votos. También ha habido dos abstenciones.

El Gobierno ha votado el decreto-ley (disponible aquí) que el Consejo de Ministros acordó el 24 de agosto. En su articulado no se menciona al dictador, pero se dispone que en el Valle de los Caídos "sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española". Desde que lo presentó el Consejo de Ministros, el Gobierno ya ha iniciado los trámites y ha notificado a la familia de Franco el procedimiento sin saber por el momento si se hará cargo de sus restos.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue la encargada de defender el fin de una "atroz anomalía". "Es una anomalía tener al dictador en un mausoleo de Estado", ha dicho. "Quien no vea la urgencia, es que no ve la necesidad. Quien no vea la forma es que no está viendo el fondo", según ella. "¡Saquemos a nuestro país de esta vergüenza!", según ella.

"No hay paz sin justicia"

"Teníamos que haberlo resuelto antes pero con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007, el retraso es insostenible", en palabras de Calvo. "No hay paz sin justicia", según ella.

El decreto del Gobierno se tramitará más adelante con posibilidad de ser enmendado, pero su convalidación ya faculta al Gobierno para seguir adelante con la exhumación. El Gobierno ha recibido el voto de los partidos que hicieron presidente a Pedro Sánchez en la moción de censura. Además de los del PSOE, son los de Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, a los que se ha sumado el escaño de Coalición Canaria.

El PP y Ciudadanos se han abstenido ante el decreto entre fuertes críticas al Gobierno por la forma escogida (un decreto específico) y acusaciones a Sánchez de tapar con este asunto sus debilidades políticas.

Críticas de Ciudadanos y PP

José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos, ha asegurado que la exhumación no es urgente como para hacerla por decreto. "Quien tiene una necesidad urgente y extraordinaria es el presidente Pedro Sánchez", ha dicho, que quiere "lanzar una cortina de humo que tape las debilidades y las vergüenzas de su Gobierno". "La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia", según él.

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido el encargado de defender la abstención del PP y lo ha hecho en medio de un gran silencio en el hemiciclo del que no disfrutaron el resto de los oradores. Fernández Díaz ha hecho referencia a una de las frases de Calvo ("Quien no vea la forma es que no está viendo el fondo") para concluir que es "una forma de decir que el fin justifica los medios". También ha asegurado una "vergüenza" que en un país como España, con tanto publicado sobre la Guerra Civil, haya partidos que quieran crear una comisión de la verdad.