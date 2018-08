José María Álvarez, en el 130º aniversario de UGT: "Mi prioridad es la libertad de los consellers"

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha hecho una firme defensa de la libertad de los políticos catalanes presos el día en que el sindicato celebra el 130º cumpleaños desde su fundación. "Mi prioridad es que los consellers puedan salir y preparar desde su casa la defensa", ha dicho en una entrevista radiofónica.

Álvarez considera esa liberación una prioridad si se quiere rebajar la tensión entre Cataluña y España.

Además, ha asegurando que conoce personalmente a algunos de los presos y no ve riesgo de huida, en referencia a lo hecho en su día por expresident Puigdemont.

La liberación de los exconsellers, ha dicho en Cataluya Radio, ayudaría a "sosegar la situación y abrir una nueva etapa".

"A Cataluña no se le puede imponer todo"

En Madrid, ha continuado Álvarez, "tienen que saber que a Cataluña no se le puede imponer todo, se la tiene que escuchar".

La posición de los sindicatos ya generó polémica con la participación de UGT y CCOO en una manifestación por los presos celebrada en abril en Barcelona, dando al evento un carácter transversal del que presumieron los líderes independentistas.

Camil Ros, secretario de la UGT catalana, acudió a aquella concentración, en la que aseguró que "la mayoría de la sociedad catalana cree que la prisión preventiva no está justificada y que no es momento de 155, ni de unilateralidad; no es momento de juicios ni de detenciones".