ERC y PDeCAT se pelean ahora por mostrar quién es el mejor independentista

Enésimo choque entre ERC y PDeCAT. Ahora, la pelea consiste en demostrar cuál de las dos formaciones es más independentista y, por ende, tiene más responsabilidad en el discurrir del procés separatista. Este sábado se desataban las hostilidades cuando Gabriel Rufián leía una carta de Oriol Junqueras en la Conferencia Nacional de la formación republicana.

La misiva del ex vicepresidente de la Generalitat, escrita desde la cárcel, contenía no pocos reproches de ERC hacia sus compañeros de viaje del procés. Junqueras defendía que su formación es la que más ha padecido las consecuencias de los planes independentistas.

"Ningún partido, ninguno, ha dado tanto para llegar hasta aquí, por la libertad. Y ninguno está pagando un precio tan alto. Ninguno", leía Rufián entre los aplausos fervientes de sus seguidores.

Mensaje al PDeCAT: "No somos conversos"

La carta de Junqueras leída por su compañero de filas era una afirmación del partido que lidera. "Sentíos orgullosos de todas y cada una de las sonrisas de dignidad que ha protagonizado este país porque no es que sin Esquerra Republicana no habría sido posible. Es que ha sido posible por el impulso decidido de la gente de ERC. También por el de otros muchos compañeros, también. Y nosotros, los primeros".

"Nosotros no somos los de la fe de los conversos, somos los que sabemos que solo se avanza cuando se trabaja para avanzar, cuando se es efectivo y no efectista". Esta última afirmación parecía un dardo dirigido al PDeCAT, dado que la antigua Convergencia no era independentista en el pasado.

"Os lo digo claro y alto: ninguna lección de dignidad y patriotismo, ninguna". Porque, a su juicio, "Esquerra Republicana se tuvo que cargar todo el trabajo y responsabilidad en la espalda en julio para salvar el 1 de octubre, ERC ha tenido que hacer una campaña con su cabeza de lista en la prisión, el único cabeza de lista privado de hacer campaña".

La respuesta del PDeCAT: "No secuestren el 1-O"

Las afirmaciones de Junqueras han irritado a sus socios del PDeCAT. Así, la portavoz de esta formación, Maria Senserrich, contestó que el referéndum del 1-O fue mérito de mucha gente diversa y afeó a los republicanos que lo intenten "secuestrar" atribuyéndose en exclusiva el mérito de organizar aquella consulta. "El 1 de octubre fue mérito de todos, este es el espíritu que debemos preservar. Por esto hay personas de todas partes que lo están pagando con la represión, la cárcel y el exilio", afirmó en Twitter.

El futuro de la convulsa política catalana depende, en gran medida, de las decisiones que tomen ahora mismo ERC y PDeCAT. Como informaba Europa Press este sábado, ambas formaciones están inmersas en sendos procesos de reflexión interna sobre el rumbo que debe tomar el proceso soberanista.

ERC celebra este fin de semana la citada conferencia nacional y el PDeCAT celebrará un congreso entre los días 20 y 22 de julio. Los dos partidos coinciden en reivindicar el referéndum del 1 de octubre y la declaración de la república del Parlament del 27 de octubre, pero evitan referencias explícitas a la vía unilateral hacia la independencia. Esa vía que la CUP sí está siguiendo y no para de reclamarles.