Anna Gabriel consigue un permiso de residencia en Suiza para 5 años

La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que huyó a Suiza el 17 de febrero, ha conseguido un permiso de residencia en el país para cinco años.

Gabriel fue procesada por un delito de desobediencia, que no implica penas de cárcel sino la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. Aunque sobre ella no pesa ninguna orden de detención internacional, ha decidido quedarse en Suiza.

La información fue adelantada por Rac1, citando una entrevista de la madre de Gabriel, Maribel Sabaté, a Ona Bages "La semana pasada estuve allí y le llegó el permiso de residencia por cinco años. Esto dará a mi hija la tranquilidad de optar a puestos de trabajo o presentarse a convocatorias a las que le era más difícil acceder", ha dicho su madre.

Señalando que el día que Anna Gabriel decidió marcharse fue el más difícil de su vida, Sabaté dijo entenderla y recordó lo que le contó su hija entonces: "Yo no quiero pasar ni un día de mi vida en una cárcel con unas reliquias franquistas que te quieren humillar, que te quieren hacer decir lo que no sientes, y yo no quiero pasar por este trago", le dijo Gabriel.