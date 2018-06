Vallecas vota con el consentimiento de Carmena si España tiene que ser una república

Cataluña ya no es la única que hace referéndums no vinculantes. El distrito de Vallecas celebrará este sábado una consulta para que sus vecinos puedan decidir entre monarquía o república. Las urnas, presentadas el miércoles, se asemejan a las de Puigdemont en el 1-O. La organizadora, una plataforma llamada 'Vallekas decide', ha instalado 33 mesas electorales en diferentes lugares del barrio madrileño con el permiso de Paco Pérez, edil del Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena.

Según una de las portavoces de la plataforma, el Ayuntamiento de Madrid "permitió que la consulta se llevase a cabo". El concejal de Ahora Madrid y presidente de la Junta Municipal del barrio, Pérez, defendió que la institución "favorece la libertad de expresión". Destacó que las autorizaciones de actos en la vía pública "se dan todos los días a partidos políticos y todo tipo de colectivos sin que pase nada". "No tiene nada que ver con lo sucedido en Cataluña, esto es una campaña de difusión de un pensamiento, nada más", dijo a principios de junio en declaraciones a ABC.

La votación plantea dos preguntas: "¿Quiere usted poder decidir la forma de Estado?", y la segunda: "En caso afirmativo, ¿quiere que sea una República?". En ambas, las respuestas es sí o no. La promotora aglutina a grupos de izquierda como la Coordinadora 25-S, Izquierda Castellana (Izca), el Partido Comunista (PCE) y el Ateneo Republicano Vallekano, además de numerosas personas independentistas del distrito que han decidido unirse. La plataforma, que cuenta con 200 voluntarios y lleva gestándose desde principios de año, "comparte con Cataluña el derecho a decidir" a pesar de que "el planteamiento es distinto".

Vídeo de presentación de 'Vallekas decide'

La consulta, por su carácter no vinculante, carece de censo y tampoco puede pedir documentación a los votantes, por la Ley de Protección de datos. En principio está destinada a "los ciudadanos de Vallecas de más de 16 años", aunque "no pueden asegurar" que solo se vote una vez (como ocurrió en Cataluña el 1-O). Intentarán evitar que se haga más veces mediante "una especie de certificado", pero con los medios "autogestionados" que tienen no pueden confirmar que sea un proceso limpio. En cuanto a la financiación, se ha realizado por "autogestión", con donativos de 200 voluntarios.

La portavoz de 'Vallekas decide', explica que la iniciativa surge porque "el CIS lleva tres años sin preguntar" si la ciudadanía quiere "monarquía o república", a esto se añaden "las tramas de corrupción". Para ellos, la forma de Estado "sigue estando en cuestión", por lo que quieren "llevar el debate a la calle y dejar que la gente se exprese".

En cuanto a lo que sucederá si el barrio se decanta por que España sea una república, la plataforma valorará "los resultados y la participación" para decidir si continúa con la iniciativa "en otros barrios". El sentimiento general es que "no se quede simplemente en esta consulta". "Esto es un movimiento dinámico", indican, "que ha llegado a ciudades como Cádiz o Pamplona".

A pesar de que la votación no tiene carácter vinculante, lo cierto es que la organización lo ha presentado como un "primer paso para el cambio". Consideran que es "necesario abrir un proceso constituyente que permita acabar con la Monarquía" y dicen estar "cansados de este régimen generador de desigualdad, represión y sufrimiento". "Nos han robado dos referéndums: cuando se hizo la ley de partidos y con la proclamación de Felipe VI hace cuatro años", denuncian.

En su manifiesto declaran "haber sido castigados por la crisis del capitalismo y el Régimen del 78 que lo sustenta". Todo el barrio ha "mostrado interés" en que la consulta se lleve a cabo. Se ha trasladado incluso a los terrenos de juego: en el último partido del Rayo Vallecano se exhibió en el exterior del estadio una pancarta sobre la consulta.

Antecedentes

La de Vallecas no es la única población que quiere realizar su propia votación. El 10 de junio, el nacionalismo vasco buscaba exhibir músculo soberanista con la celebración de una cadena humana en la playa de 'La Concha' (San Sebastián) para reivindicar el "derecho" del pueblo vasco a decidir su futuro en un referéndum. Navarra también volvió a la carga sobre este asunto dos días después, el 12 de junio, para reclamar la celebración de su particular plebiscito.

El Parlamento de Navarra, por su parte, aprobó una declaración institucional con el apoyo de los cuatro partidos que sustentan el Gobierno de Uxue Barkos –Geroa Bai, PNV, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra– en la que exigía la convocatoria de un referéndum vinculante para que "la ciudadanía de Navarra decida entre monarquía o república la forma de Estado que desea".

En Vallecas, creen que el lunes tendrán los resultados de su consulta.