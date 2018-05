La amenaza de la moción de censura planea sobre Rajoy un día después de atara la legislatura

Tan sólo unas horas después de que Mariano Rajoy consiguiera atar la legislatura, con los votos -entre otros- de Cs y PNV, la amenaza de una moción de censura planea sobre el presidente del Gobierno. La esperada sentencia del caso Gúrtel ha confirmado que el PP y la banda de Francisco Correa crearon una trama "estable" de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones de las que se benefició el partido de Mariano Rajoy "a título lucrativo".

Pablo Iglesias ha pedido al resto de fuerzas políticas que se sumen a una moción de censura, pero eso sólo sería posible si se suma el PSOE, cuya primera reacción ha sido más que cauta. "El PSOE considera inaceptable la respuesta del PP y el Gobierno ante la sentencia del ‘caso Gürtel’ que implica políticamente al presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy", han dicho fuentes de Ferraz, sin concretar más.

Albert Rivera, principal socio del Gobierno, ha pedido tiempo para acordar con la dirección de su partido la respuesta a un fallo que "marca un punto de inflexión" en la legislatura.

Rivera ha asegurado que la condena al PP supone “un antes y un después en la relación entre Cs y el PP porque “España se merece un Gobierno limpio”. El presidente de Cs dijo que en la próxima ejecutiva del partido naranjas evaluará como actuar tras un fallo condenatorio “que trastoca toda la legislatura” porque “la corrupción no puede ser la cara de España”.

¿Qué es el caso Gürtel? Explicamos el caso en dos minutos Silvia P. Cabeza

Rivera insistió en la “gravedad” del momento y, a requerido por los periodistas, manifestó que no eludirá el debate sobre si apoyar o no una moción de censura, sio bien matizó que hay un abanico de opciones. El presidente de Cs tampoco quiso despejar la incógnita sobre el Cs exigirá al PP que Rajoy dé un paso atrás, como ha sucedido cuando un caso de corrupción a gobiernos autonómicos. Para el líder de Cs, “esta condena no tiene precedentes porque no se condena a un apersona sino al Gobierno que está en el poder”.

El secretario general de Podemos ha explicado que "ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos de un Gobierno", en una comparecencia en el Congreso de los Diputados mientras Rivera comparecía en otra sala.