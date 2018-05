Arrimadas exige a Rajoy que no vaya "a remolque" de Torra y aplique otro 155

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este lunes a Mariano Rajoy que "no vaya a remolque" de Quim Torra y "que tome la iniciativa en Cataluña".

Sobre si existe el riesgo de que un 155 de carácter preventivo, como el que postula Cs, sea tumbado por inconstitucional si la Generalitat interpone un recurso, la diputada catalana se limitó a decir que en todos los países "hay mecanismos para defenderse de quienes" desafían al Estado.

Arrimadas eludió entrar valorar un escenario que el Gobierno esgrime para justificar su cautela en la aplicación de una medida excepcional como es la aprobación de otro 155.

En las antípodas del PP en este asunto, Cs no tiene duda de que el 155 se puede aplicar porque "cada vez que hace algo el Gobierno separatista nos da la razón", resumió Arrimadas. "Estos señores enfatizó- quieren confrontar, quieren dividir. Todas las decisiones que toma Torra son un desafío a la democracia".

En este sentido, la portavoz de Cs insistió en que "el constitucionalismo tiene que estar unido pero para hacer algo, para proteger a los catalanes, aplicar la Constitución y proteger nuestros derechos".

Romería carcelaria de Torra

Las declaraciones de Arrimadas se producen después de que el presidente catalán, Quim Torra, de romería por las cárceles donde ingresaron los ex consejeros catalanes acusados de promover el procés, haya confirmado que los políticos presos Jordi Turull y Josep Rull sí quieren repetir en su Govern.

Torra: "Cataluña está esperando a sus políticos honorables"

El Gobierno no ha publicado el decreto de nombramiento de Turull, Rull, Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura) -los dos últimos huidos- en el boletín oficial de la Generalitat, lo que en la práctica supone mantener vivo el actual 155, que decaerá en el momento en que se forme el nuevo Gobierno de la Generalitat, tal como acordaron PP, PSOE y Cs cuando impulsaron su aprobación en el Congreso.

La reunión de la dirección de Cs para fijar posición sobre los asuntos más importantes de actualidad se produce en una semana clave para el debate público nacional. De hecho los tres principales temas de tensión, la conformación o no de un Gobierno viable en Cataluña, el levantamiento o no del 155 y la aprobación de los Presupuestos habrían de resolverse en los próximos días.

Sobre el debate de Presupuestos, la portavoz de Cs dijo que "lo que no puede ser es que estemos pendientes de cinco nacionalistas vascos: este país merece unos presupuestos que no dependan de quienes no defienden a este país, por eso hago un llamamiento al PSOE para que los apoye y no dependamos del PNV".