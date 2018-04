Cuando Junts per Catalunya propuso a Carles Puigdemont por primera vez, justo tras las últimas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, ya sabía que no podría ser investido. Desde la lista del expresident se insistió en que "no había plan B". Hasta que lo hubo. El president del Parlament, Roger Torrent, se negó a celebrar el pleno, Puigdemont renunció y designó personalmente a Jordi Sànchez. Entonces, no había "plan C"... hasta que llegó Jordi Turull, que se hubiera convertido en president en la primera votación si la CUP lo hubiera apoyado. Pero la formación antisistema, partidaria de seguir en la vía unilateral de los últimos años, se abstuvo y lo frustró porque Turull ya no hablaba de implementar el resultado del referéndum del 1 de octubre y no mencionaba siquiera la palabra "república".

JxCat volvió a Sànchez asegurando que todas esas decisiones tomadas por Puigdemont desde Bruselas respondían estrictamente a un mandato popular. En todo este recorrido (plan A, B, C y de nuevo B) ha contado con el apoyo de ERC y el PDeCAT, más de palabra que por convicción. "En algún momento tendremos que dejar de mentir", confía a EL ESPAÑOL un diputado del PDeCAT. En ERC son ya incontables las veces que se ha pedido realismo a Puigdemont y que permita la formación de un Govern efectivo, es decir, con un candidato viable con un plan legal.