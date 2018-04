La Guardia Civil interviene planos de infraestructuras catalanas en los registros a los CDR

La operación Cadera explotada este martes por la Guardia Civil contra los Comités de Defensa de la República (CDR) se ha saldado con la detención de una de sus líderes, Tamara C.G., y la intervención de cuantiosa documentación. Entre el material, los agentes han encontrado planos relacionados con infraestructuras sensibles catalanas, entre los que figuran un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona y los puertos de la Ciudad Condal y Tarragona.

El despliegue policial ha tenido lugar a primera hora de este martes. Por un lado, los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas relacionadas con diferentes altercados en actos convocados por los CDR. Por otro, la Guardia Civil ha detenido a Tamara C.G. en el marco de la operación Cadera -bajo la supervisión del juez por el juez Diego de Egea de la Audiencia Nacional- y ha practicado varios registros en diferentes inmuebles.

Así han sido las detenciones de los CDR

En uno de esos registros, los agentes han intervenido cuantiosa documentación relacionada con los CDR. Entre ellos, planos del cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, Barcelona. También de las instalaciones portuarias de la capital catalana y de Tarragona.

"Contacto en la policía portuaria"

Estos dos últimos fueron infraestructuras especialmente sensibles en el marco de la operación Copérnico, como se le bautizó al despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía en fechas previas y posteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. En ambos puertos se apostaron los ferrys adaptados para el alojamiento de los agentes.

Tamara C.G., detenida por la Guardia Civil, es la autora de un mensaje de audio difundido entre sistemas de mensajería y redes sociales, en los que se detallaba el plan de acción de los CDR en respuesta a la detención de Carles Puigdemont y la entrada en prisión de Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

En ese mensaje, la detenida ya dejaba constancia de la fijación de los CDR sobre las instalaciones portuarias de Barcelona: "Si pudiéramos parar el puerto sería brutal, porque dejaríamos sin avituallamiento a Islas Baleares, cabrearíamos a los chinos, también hay muchas mercancías que… por ejemplo la SEAT, que trae los coches en barcos y todo lo que es la entrada de mercancías a España y al sur de Europa. Aquí alguno tenía algún contacto de policía portuaria que nos podía indicar alguna cosa".

Delitos de terrorismo

La Fiscalía investiga a la detenida por delitos de terrorismo y rebelión tras los sabotajes registrados la pasada Semana Santa en Cataluña, con los cortes en las carreteras y los actos en los peajes como actos más destacados.

La orden del juez De Egea incluía la detención de otro miembro de los CDR por parte de la Guardia Civil. El operativo que debía llevarse a cabo en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, no obstante, no ha culminado con éxito. Los agentes no lo han encontrado en su vivienda, que también ha sido registrada.