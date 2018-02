El 'Financial Times' lleva a su portada el crecimiento de Rivera en las encuestas

Para el Financial Times, Albert Rivera es un nuevo líder del liberalismo de centro en Europa. El rotativo británico ha publicado esta semana un análisis sobre las causas del auge de Ciudadanos centrándose especialmente en la figura de su líder, al que compara con el presidente francés Emmanuel Macron y el canadiense Justin Trudeau por su cercanía ideológica.

En este sentido, Ciudadanos es descrito como "la versión española de un fenómeno internacional más amplio, en el que los partidos tradicionales de izquierda y derecha están siendo desafiados por nuevos partidos liberales de centro".

En la entrevista, Rivera afirma que "la tendencia mundial es que el liberalismo ofrece una mejor batalla al populismo y al nacionalismo que los conservadores y los socialistas".

Tras la victoria en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, el FT dice que la formación naranja es "el partido más popular del momento en España y uno de los vencedores políticos del caos catalán". El posicionamiento en "el imaginario público como la más férrea e inflexible voz por la defensa de la unidad de España", señala el periódico, ha sido la principal razón por la que Cs ha ganado tantos votantes.

Crecimiento en las encuestas

Portada del FT donde aparecer Rivera.

El rotativo también se hace eco de diversas encuestas que sitúan a la formación naranja como el partido que recibiría más votos en unas elecciones generales: "Si Ciudadanos mantiene la dinámica supondría un cambio radical en el sistema político que han dominado el PP y el PSOE desde retorno de la democracia hace 40 años".

Los dardos que se lanzan desde el Partido Popular en las ultimas semanas tampoco han pasado desapercibidas para el diario británico, que señala la nueva estrategia del "preocupado" Gobierno de Mariano Rajoy como reflejo del continuo crecimiento de Cs.

En el último mes Rivera ha concedido entrevistas a Le Point, Financial Times, The Economist, France Press, el periódico holandés Trouw, La Stampa, Il Corriere de la Sera o la RAI. También firmó una tribuna en The New York Times tras las elecciones catalanas del 21-D.