José Gómez: “La sostenibilidad no es sólo una elección, es parte de la esencia de Joselito”

José Gómez pertenece a la quinta generación de una familia que lleva más de 150 años dedicada a la elaboración de productos ibéricos. Joselito, la empresa familiar, es el símbolo de un jamón que es reconocido en todo el mundo. La distinción de su producto estrella no es casualidad, ya que chefs de renombre como Ferran Adrià o Andoni Aduriz se han enamorado de su complejo y único sabor.

La clave de este éxito, señala Gómez, no es ningún secreto, “sino más bien una obsesión por la máxima calidad”. Y es que para este empresario el éxito no se mide sólo en términos de “sabor excepcional”, sino también en el compromiso que tienen con la sostenibilidad. “En Joselito creemos que la autenticidad va de la mano con la responsabilidad”, añade.

Desde que sus antepasados iniciaron el negocio allá por el año 1868, Joselito siempre ha mantenido su forma tradicional de hacer las cosas. Esto es, un proceso 100% natural en el que no juegan ningún papel los aditivos, conservantes ni metales pesados, algo que garantiza una experiencia culinaria pura y genuina.

“Este compromiso con la calidad se extiende al cuidado de nuestros animales y al respeto por el medio ambiente. Trabajamos de manera responsable para asegurar que cada paso en la producción cumpla con los más altos estándares de bienestar animal y sostenibilidad”, señala.

¿Cómo fue su infancia alrededor de un secadero de jamón?

La bodega donde curamos los jamones Joselito es un lugar mágico, lleno de olores intensos y artesanía. Para un niño, también es un espacio donde se aprende el valor de la paciencia y la dedicación que se necesita para crear algo tan especial como el jamón Joselito. Desde pequeño, he participado en la elaboración de los productos, conociendo cada paso que deben seguir, no solo el jamón, sino también la caña de lomo, chorizo, salchichón, etc. Es un arte, y me alegra poder aprenderlo desde pequeño.

¿Y cómo se alcanza ese nivel de calidad?

La calidad excepcional de Joselito es resultado de una tradición transmitida a lo largo de seis generaciones. Seleccionamos cuidadosamente la genética de nuestros cerdos ‘Happy Pigs' y les proporcionamos una alimentación natural con bellotas y pastos. La crianza respetuosa y el proceso artesanal son heredados de generación en generación, mientras dedicamos tiempo y paciencia durante la curación de los jamones.

Nos comprometemos rigurosamente con la calidad y adoptamos prácticas sostenibles, como el pastoreo regenerativo, para preservar la dehesa, el hábitat de los ‘Happy Pigs’ Joselito.

¿Han tenido que renunciar a algo por mantener sus productos 100% naturales?

Mantener nuestros productos 100% naturales ha sido una prioridad inquebrantable para nosotros en Joselito. Creemos que la autenticidad y la pureza son esenciales para ofrecer la excelencia que caracteriza a nuestros productos. Cada decisión que tomamos refleja nuestro firme compromiso con los valores fundamentales de la naturaleza y la salud.

Varios cerdos se alimentan en la dehesa de Joselito. Cedida

Si tuviera que definir a Joselito en tres palabras, ¿con cuáles las definiría?

100% natural, excelencia y calidad.

¿Cuál es el compromiso de Joselito con la naturaleza?

Joselito, con más de 150 años de tradición y seis generaciones dedicadas a la excelencia, tiene un compromiso sólido con la naturaleza. Este compromiso se refleja en prácticas sostenibles y responsables, incluida la crianza en total libertad de los cerdos ‘Happy Pigs’. Además, Joselito adopta el pastoreo regenerativo para preservar la dehesa, hábitat esencial de los cerdos, y ha plantado más de 536.831 árboles desde 2003, demostrando un enfoque integral hacia la sostenibilidad y la armonía con el medio ambiente.

¿Por qué apostáis tanto por la sostenibilidad?

Joselito apuesta fuertemente por la sostenibilidad porque entendemos la responsabilidad que conlleva ser custodios de la tradición y líderes en la creación del ‘Mejor Jamón del Mundo’. La sostenibilidad no es solo una práctica para nosotros, es un compromiso arraigado en nuestros valores. Buscamos preservar la integridad de la tierra, el bienestar de nuestros cerdos y contribuir positivamente a las comunidades locales. Al adoptar prácticas sostenibles, como la crianza respetuosa y el pastoreo regenerativo, y plantar árboles para preservar la dehesa, estamos asegurando un legado de excelencia que perdurará para las generaciones venideras. La sostenibilidad no es solo una elección, es parte de la esencia de Joselito.

Cada vez más empresarios ven la sostenibilidad como factor de innovación, ¿cómo lo ve? ¿Cómo innova Joselito?

Joselito reconoce que la sostenibilidad no solo es esencial para preservar la dehesa, sino también un factor clave de innovación en la industria alimentaria. Consideramos la sostenibilidad como un catalizador para la mejora continua y la excelencia. Nuestra innovación se manifiesta en prácticas de crianza respetuosa, el uso del pastoreo regenerativo para preservar la dehesa y restaurar la salud del suelo, una alimentación basada en recursos naturales para nuestros cerdos, y la plantación de árboles. También la colaboración con las universidades con las que realizamos varias investigaciones para preservar la dehesa.

El jamón de Joselito suele ser catalogado como el mejor del mundo. Cedida

En Joselito, la sostenibilidad impulsa la innovación, y viceversa. Buscamos constantemente formas de mejorar nuestra cadena de producción, minimizar nuestro impacto ambiental y asegurar la calidad excepcional de nuestros productos en armonía con la naturaleza.

Y la última, ¿cuál es tu producto favorito de Joselito?

Mi producto favorito de Joselito es claramente el jamón, pero el segundo lugar lo ocupa la chuleta Supernatural. Esta propuesta única de Joselito solo está disponible durante un mes, en febrero. Ya queda poco para poder disfrutarla.

