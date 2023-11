Carlos Sainz, sobre el futuro sostenible del automovilismo: "Lo que se está consiguiendo en el Dakar era impensable"

"Simplemente, te consideras un afortunado de lo que la vida te ha dado y de alguna manera tratas de devolvérselo". Son más de 30 años en la élite mundial del automovilismo los que acumula el dos veces campeón del mundo de Rally y tres veces campeón del Dakar Carlos Sainz a su espalda. Y si la pregunta es "¿Hay alguna manera de devolver tanto?", la respuesta para el piloto es que claro que la hay.

"Toda una vida" es lo que lleva Carlos Sainz en las carreteras, pero también apoyando a las causas sociales. Y no solo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020 supo reconocer su trayectoria inigualable, ahora también la Fundación Mapfre pone una piedra más en el pódium que el piloto poco a poco ha construido.

"Colaborar siempre que se puede en temas solidarios, yo creo que es una obligación que tenemos no solo la gente más conocida o deportistas más conocidos, sino cualquiera", confiesa Sainz a ENCLAVE ODS, sabiendo que la valentía de apoyar tantas causas sociales, aunque debería ser una obligación para muchos, no todos lo ven igual.

Porque la mirada solidaria, aunque el piloto lo vea como "algo que no tiene mérito" por ser una acción que tendría que ser global, es una característica personal que cuando te premian por ello, sabes que el camino que llevas es el correcto.

Un camino donde, a pesar de existir piedras, el piloto las ha recogido para construir el pódium en el que se encuentra. Ha apoyado a las jóvenes promesas con la creación del Carlos Sainz Junior Team, ha participado en las acciones organizadas por el Banco de Alimentos de Madrid y, durante la pandemia, no dudó en reducir el impacto económico del coronavirus con la campaña #NoNosRendiremos.

Si la lista es larga, todavía quedan acciones por resaltar, como la participación en la campaña #TuSillaSuRefugio como apoyo a los refugiados o la prestación de su imagen para el calendario solidario Talita.

El piloto donó un robot pediátrico de rehabilitación a la Fundación Aladina, organizó la carrera solidaria a través del Karting Carlos Sainz en apoyo a la lucha contra el cáncer y apoyó a los damnificados del volcán de La Palma donando su mono de competición del Dakar para la subasta benéfica.

Como piloto profesional, ha usado su poder como altavoz, como en la campaña 'Si controlas, vuelves' con el apoyo de Fundación Mapfre para alertar a los jóvenes del peligro de conducir bajo los efectos del alcohol. "Hace unos años nos empezamos a concienciar sobre el número de muertes que existía en nuestras carreteras era una brutalidad y había que ponerse manos a la obra", confiesa Sainz.

Carlos Sainz durante su entrevista para ENCLAVE ODS en el Casino de Madrid. David Morales El Español

Sainz y sostenibilidad

Cuando se trata de acciones sostenibles y el cuidado del medio ambiente, muchos pueden apoyar el mensaje, pero no todos pueden ser quienes lo escriben. Carlos Sainz participó en el Rally Extreme-E con el equipo del que es dueño, el Acciona Sainz, con coches 100% eléctricos, cambios que, como él mismo reconoce, "hace unos años eran impensables".

La competición se desarrolló en los rincones más remotos del planeta impactados por el cambio climático con el objetivo de visibilizar los problemas globales e inspirar a las generaciones más jóvenes, para que poco a poco el camino hacia un mundo más sostenible sea posible.

Pregunta. ¿Qué supone para usted esta experiencia y qué aprende de ella?

Respuesta. Mi paso por el paso por Extreme-E desde luego me ha dado una perspectiva y un conocimiento de problemas de los cuales, si no hubiese participado, no hubiese tenido consciencia o conocimiento. Parece como que el cambio climático es un debate abierto: si es verdad, si no es verdad… Cuando oyes los datos y oyes a la gente que realmente está detrás de todos estos estudios te das cuenta de que es real y que es una obligación de todos nosotros tomar conciencia sobre ello.

En competiciones tan grandes como el Dakar, es difícil pensar que pueda llegar a ser sostenible. Pero la realidad, tal y como reflejan las últimas ediciones, es que la sostenibilidad está más presente que nunca. "Los coches en las competiciones cada vez son más sostenibles y su entorno también. El mundo del motor y la sociedad está dando un paso hacia la sostenibilidad y no se puede mirar hacia otro lado en ese sentido", recordó Sainz.

Un paso que no solo da el Dakar, sino que poco a poco dan otras competiciones como la Fórmula 1. El año pasado, tres escuderías —Ferrari, Aston Martin y Mclaren—, una de ellas la de su hijo Carlos Sainz jr, cumplían con un código ético de sostenibilidad.

A pesar de que únicamente tres de ellas apoyaron la iniciativa hacia el desarrollo, para Carlos Sainz padre "es un proceso que está en marcha y el que no quiera subirse y participar en él, se va a quedar atrás y va a quedar reflejado en una sociedad cada vez más exigente en ese sentido".

Carlos Sainz durante su entrevista a EL ESPAÑOL. David Morales El Español

Tal y como opina el piloto sobre la obligatoriedad del apoyo hacia un mundo más sostenible en el mundo del deporte, también considera que todo va a cambiar. "En la Fórmula 1 la reglamentación del año 2026 va a ser mucho más sostenible en la parte eléctrica, se le va a dar mucha más relevancia con unos combustibles 100% sostenibles".

Y es que la evolución hacia un mundo más sostenible se aproxima y ya son muchas empresas las que participan en el camino y crean iniciativas para que el cambio sea posible, aunque en muchas ocasiones, no terminan por encajar.

"Yo pediría a la sociedad y a los políticos que la prisa por ese cambio sea la justa, porque quizá estemos en algunos casos pecando de ir demasiado rápido. Debemos dar tiempo a los técnicos, a las marcas y a los ingenieros, a producir ese cambio hacia la sostenibilidad."

Sin prisa, pero sin pausa, dice la sabiduría popular. Con el tiempo suficiente podemos andar el camino necesario sin tener que arrepentirnos de los pasos que hemos dado, explica el piloto, quien también confiesa que esos tiempos "los deben marcar los ingenieros y no los políticos".

Carlos Sainz con la reina emérita después de recibir el premio 'Toda una vida profesional'. Cortesía de Mapfre

Y después de "toda una vida profesional", con decenas de reconocimientos, campeonatos, haber saboreado la derrota, pero también haber disfrutado de la mayor victoria, no queda otra cuestión que hacerse sobre si al mejor piloto español actual le queda algún objetivo por cumplir.

"Los objetivos se renuevan y los objetivos son los que te hacen trabajar con ilusión y despertarte cada día con ganas de afrontar retos. Yo estoy convencido de que en mi vida aparecerán otros retos y será mi obligación el buscar esos nuevos retos donde encauzar toda mi ilusión, mis ganas, mi energía y mi motivación", explica Carlos Sainz.

Porque a pesar de la cantidad de premios que ha recogido el piloto a lo largo de su carrera, con lo que sin duda se queda, es con "la satisfacción de que lo que has estado haciendo durante muchos años, no ha sido invisible y ha habido gente que independientemente de lo que hayas ganado o hayas dejado de ganar, lo ha valorado".

Y que, sin duda, aún queda Carlos Sainz para rato, para participar en las acciones sociales, pero también para demostrar la valía de los pilotos españoles. El cuarto Dakar está esperando un merecedor, y ya todos sabemos quién debe levantar el trofeo.

