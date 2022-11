Javier Romero, el sabio de la urología: “Conviene palparse los testículos como las mujeres las mamas”

Con la llegada de noviembre hemos visto las calles llenarse de bigotes. Pero no, no se trata de una nueva moda. Los bigotes resucitan en este mes desde 2003 por el 'Movember', un movimiento que viene a concienciar sobre temas relacionados con la salud del hombre.

El 'Movember' comenzó en Australia. Un grupo de hombres se tomaba una cerveza mientras hablaba de la elegancia del bigote, lo desfasado que estaba y que había que reivindicarlo.

Estos pensaron que sería muy buena excusa promocional poder dejarse bigote, sin parecer anacrónico, para reivindicar al varón y la salud del varón, en un contexto en el que ya existían movimientos para la prevención y concienciación sobre el cáncer de mama.

Conversamos sobre el 'Movember' con el doctor Javier Romero-Otero, cuya práctica clínica se centra en el diagnóstico, tratamiento, investigación y docencia de la urología, relacionada con la oncología, la próstata, la andrología y la cirugía del área genital masculina.

El doctor ejerce como director del departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid, desarrollando personalmente la Jefatura de Servicio de los Hospitales Universitarios HM Sanchinarro, HM Montepríncipe, HM Puerta del Sur y HM Nuevo Belén, y como director médico del Grupo ROC Clinic. También es el responsable de la Unidad de Andrología y Funcional del Varón del Hospital Universitario 12 de Octubre.

"En el movimiento 'Movember' lo que intentamos reivindicar es que el hombre padece más enfermedades que la mujer, que muere antes y que deberíamos intentar cuidarnos. Hay unas enfermedades específicas del hombre que son fáciles de detectar de una forma temprana y de evitar las consecuencias que tiene, que es hacer una consulta urológica de forma sencilla y clara", señala el doctor.

Y continúa: "La primera y más importante es la patología prostática, tanto el agrandamiento en términos de hiperplasia benigna de próstata como del cáncer de la glándula prostática".

Por este motivo, recuerda que a partir de los 45 años los hombres deben ir anualmente al urólogo y tener una consulta "sencilla".

El doctor explica que se tiene una entrevista clínica y se hace una exploración física. En esta segunda parte se realiza el "tan temido tacto rectal, que no es para tanto y da muchísima información. Además, hay que hacerlo, no se puede obviar".

Esta exploración ofrece tal información que el 20% de los tumores hoy en día escaparían si no se hiciera una exploración prostática física.

Posteriormente, se realiza una extracción sanguínea para ver cómo están la función renal, la testosterona y los niveles de PSA. Finalmente, hacen una ecografía en la zona del aparato urinario para ver los riñones, la vejiga y la próstata.

"Con esta sencilla revisión podemos hacer una detección precoz tanto de cáncer como de hiperplasia benigna de próstata y empezar a poner las medidas adecuadas para que no evolucione la enfermedad y que no solo no quite calidad de vida, sino que además no llegue a quitar años de vida de la persona", explica el urólogo.

Tocarse los testículos

Por otra parte, el doctor Romero hace un llamamiento para luchar contra el cáncer de testículo. Este tipo de cáncer es el más frecuente que padece el varón joven, de manera que tiene un impacto muy importante, pues está en desarrollo.

"Suele aparecer entre los 20 y los 30 años, entonces es muy importantes en la vida, en el desarrollo de la personalidad, el desarrollo profesional, la búsqueda de pareja… Entonces tiene un impacto muy fuerte, un cáncer siempre lo tiene, pero no es lo mismo padecerlo con 20 que con 70", apunta el urólogo.

El tratamiento de este cáncer muchas veces va asociado a quimioterapias. Estas provocan efectos corporales como calvicie, pérdida de masa muscular, deterioro físico…

"Conviene que hagamos una explotación, una autoexploración. Igual que la mujer con la mama, pero en los testículos. Palparlos para ver si se nota alguna enduración, algún agrandamiento o alguna irregularidad y en caso de que se detecte, ir al urólogo", explica.

Y continúa: "Con una simple ecografía, que se puede hacer en cinco minutos, que es inocua, que es barata, puedes ver si tienes algún problema y lo puedes detectar de una forma precoz y que no haya que llegar a esos estadios en los que hace falta quimioterapias agresivas porque sea muy metastásico y se detecta en un estadio muy tardío".

El doctor Romero anima a todo el mundo a que mire por la salud del varón "que vengan al urólogo para que podamos cuidar de la salud, que miremos por ella, porque al final es muy fácil, muy sencillo, barato y nos va a aportar un gran beneficio".

