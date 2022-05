José María Morales, primer Rayo Verde de España: "Me hace más ilusión que las nominaciones al Óscar"

Pionero de un tipo de cine que conecta al ser humano con naturaleza. Productor y director de más de 60 documentales. Una figura imprescindible en la industria independiente nacional. José María Morales, fundador de Wanda Films y Wanda Natura, es la primera persona en hacerse con el premio Rayo Verde en España. La Academia de Cine y Greenpeace lo han distinguido con este galardón por su compromiso con la naturaleza y los ecosistemas terrestres (ODS 15).

Esta estatuilla reconoce a profesionales del cine español que están volcados con los valores medioambientales y sociales. Que Morales reciba el primero es un acto de justicia poética: por un lado, porque sus documentales sobre naturaleza han sido nominados en tres ocasiones a los premios Óscar, a un buen puñado de Goya y a decenas de premios internacionales, con lo que eso supone para la visibilización de la naturaleza ibérica tanto dentro como fuera de España.

Por otro, porque es un hombre humilde comprometido con aquello en lo que cree. José María Morales está enamorado de la naturaleza que retrata a través de sus películas y documentales. "Me considero un absoluto privilegiado", explica a ENCLAVE ODS. "Por poder dedicarme a una cosa que me gusta, que me apasiona, de la que estoy completamente enamorado desde que soy niño".

Elegido por unanimidad, Jose María Morales recibirá el primer Premio Rayo Verde de la @Academiadecine y @greenpeace_esp como reconocimiento por su compromiso con los valores medioambientales y sociales. pic.twitter.com/arJMrNQ62W — Wanda Vision (@wandafilms) May 5, 2022

Morales lleva más de veinte años urdiendo las producciones de algunos de los mejores largometrajes de España. Su periplo comenzó en 2001, cuando se alió con Jacques Torrent para crear Nómadas del viento, un documental sobre la migración de las aves a lo largo de 140 países. "A partir de ahí me dije: 'esto es lo que quiero hacer'".

Wanda Films operaba desde 1992 como distrbuidora de cine independiente. Desde su trabajo con Torrent, Morales fundó a su vez Wanda Natura, una productora que hasta hoy ha financiado decenas de largometrajes españoles, entre ellos El arte del aire de Joaquín Araújo o Guadalquivir, Cantábrico y Dehesa de Joaquín Gutiérrez Acha. Estos proyectos le abrieron las puertas del mercado británico y consiguieron que el filántropo Paul Lister, de quien es buen amigo, extienda a España sus proyectos de conservación de ecosistemas naturales.

Además de la conocida como Trilogía sobre la Naturaleza Ibérica, Morales ha producido a través de su productora las obras Panteras, Petra, El faro de las orcas, Hermosa juventud, Entre lobos, La teta asustada, 14 kilómetros o Madeinusa. Así, hasta más de 65 proyectos.

La ilusión del Rayo Verde

"Estoy encantado y agradecido", confiesa Morales. "Es el mejor premio que me podían dar, porque me lo entregan compañeros de profesión de la Academia y una institución como Greenpeace. Lo que están haciendo es muy importante. Nosotros fuimos nominados dos veces, por Guadalquivir y Cantábrico, pero esto es un sueño. Me hace más ilusión incluso que las tres nominaciones al Óscar", relata el cineasta, que recibió el premio ayer por la tarde en la sede de la institución cinematográfica.

Lo que más le enorgullece es que este premio ayude a que se reconozca "la producción del cine de naturaleza" y consiga colocar a España entre los países que más visibilidad buscan dar a este tipo de contenidos, algo que "hace falta potenciar". "La gente va conociendo la naturaleza cada vez más. Nuestra función como divulgadores y productores de cine sobre naturaleza es ayudar a dar a conocer. Es importante, porque al final para defender algo tienes que estar enamorado de ello, y para estar enamorado primero tienes que saber que existe".

Morales recuerda que mientras Reino Unido financia gran parte de los espectaculares documentales de naturaleza que emite la BBC y Francia invierte millones todos los años en producciones alineadas con los principios de los objetivos de desarrollo sostenible, España, hasta hace relativamente poco, no estaba a la vanguardia. "Las cosas parece que están cambiando", sostiene Morales. Y aunque él no se atreva a decirlo, parte de ese cambio se ha conseguido gracias a sus documentales.

P.: ¿Crees que las obras que has producido han ayudado a generar un impacto en la concienciación de las personas?

R.: Ha sido más bien una contribución entre todos los que nos dedicamos a ello. Es un trabajo de grandes equipos. De mucha gente y muchos años. Comenzó con Félix Rodríguez de la Fuente, que es nuestra gran referencia en España, y siguió con otros perfiles como Jacques Cousteau en Francia o la propia BBC y National Geographic. Hay mucha gente preocupada por estos temas, concretamente por el cambio climático, que tiene una importancia enorme.

P.: Aún quedan negacionistas o quienes le restan relevancia. ¿Es el cine la herramienta perfecta para concienciarlos?

R.: Yo creo que todo ayuda. El cine siempre ha sido una forma de comunicación. Pero hoy en día la realidad es aplastante, no sólo gracias a la ciencia sino por todo aquello que ya vivimos en el día a día. El calor que hemos sufrido en Europa hace pocos días, con temperaturas máximas; todas las inundaciones; las extinciones masivas que hay en este momento, especialmente en el mundo de los insectos, tan poco conocido... Yo creo que es para estar profundamente preocupado, pero también para ponerse en marcha, que cada uno contribuya con su propio trabajo.

P.: ¿Parte del problema lo tiene el sistema educativo?

R.: Sí, sí, el sistema educativo es muy importante, pero yo creo en el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros está en el día a día. Son pequeñas cosas: desde usar menos agua cuando te duchas hasta intentar utilizar más el transporte público o el coche eléctrico. Hay pequeños cambios que cada uno de nosotros tiene que hacer, siempre dentro de sus posibilidades. Aparte de las ayudas estatales, yo creo mucho en los cambios a nivel privado, que es donde son verdaderamente auténticos.

P.: Vemos cómo algunos temas, como la situación del lobo, se está politizando. La Fundación Oso Pardo me advertía hace unos días de que tenían miedo de que el oso cantábrico también fuese ideología. ¿Cómo lo ve?

R.: A mí me parece muy bien que se politicen ciertas cosas, pero hay otras, como la defensa del medioambiente, que o estamos todos juntos o no habrá forma de sacarla adelante. Requiere la unión absoluta. Estamos en un momento crucial que necesita de apoyo unánime. Trascender ideologías. De todos modos, yo creo que la gente está cada vez más concienciada y que le importa poco lo que pienses a nivel político.

P.: El siguiente documental tratarás un tema polémico. Tiene que ver con Doñana, ¿verdad? ¿Qué vamos a esperar?

R.: Exactamente. Lo estamos preparando con el mismo equipo que Cantábrico, Dehesas y Guadalquivir. Es como una continuación de la trilogía. Somos contadores de historias y lo que nos gusta es hacer divulgación. Queremos contar historias que entretengan, que sorprendan, que ayuden a conocer los ecosistemas y las especies de aquellos lugares que desconocemos. Sobre Doñana... qué te puedo contar: hablaremos de la vida pescadora, de los flamencos, de que es un ecosistema increíble que está en un momento muy difícil por la falta de agua. Creo que va a sorprender porque hay cosas que están aquí al lado que son muy difíciles de ver.

P.: ¿Qué otros lugares o ecosistemas busca tratar en sus próximas películas?

R.: Yo te diría que serán en la Península Ibérica. Mira que he viajado muchísimo durante toda mi vida, pero cada vez me gusta más lo próximo. Creo que tenemos una península absolutamente maravillosa, con una biodiversidad increíble, todo en un espacio relativamente pequeño.

