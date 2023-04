El cuidado y atención al medioambiente es una asignatura pendiente. Esta afirmación es conocida por todas las industrias y por la población. Sin embargo, queda aún pendiente explorar nuevos modelos de negocio que estén alineados con el bienestar ambiental. Por este motivo, resulta fundamental que todos los sectores estén implicados en este modelo que solicita un cambio.

El sector de la belleza no queda exento de esta necesidad. Así pues, con este mindset, todos los que formamos la industria debemos implicarnos en avanzar desde nuestras empresas hasta este fenómeno global que es la sostenibilidad.

En Sensalia Labs lo promulgamos desde nuestras dos marcas: Iroha Nature y Facialderm.

Ingredientes naturales

Conscientes de la necesidad de trabajar hacia una sostenibilidad total y real, desde Iroha Nature, que pertenece a la compañía Sensalia Labs, marca de cosmética natural, trabajamos por cumplir los altos estándares recogidos por People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), con los sellos Global animal test policy, atribuido a marcas que no testan en animales, y Global animal test policy and vegan.

Bajo el lema 'Belleza Natural Auténtica', apostamos por visibilizar una gama de cosmética consciente y sostenible, comprometida con el medioambiente.

Desde la formulación de los productos que incluye un alto porcentaje de ingredientes de origen natural con un elevado nivel de eficacia, hasta la elaboración de una larga lista de componentes perjudiciales para la piel, de los que están libres estos productos, como son las siliconas, los parabenos y los derivados del petróleo.

Además, en el proceso de elaboración se prohibe testar los productos en animales. Pero, más allá de los ingredientes, desde Iroha Nature siempre nos gusta remarcar el uso de los materiales biodegradables, que puedan ser respetuosos con el medio ambiente, sin generar un impacto negativo, apostando por materiales como el tisú biodegradable de las mascarillas faciales, realizadas con algodón y eucalipto procedentes de bosques sostenibles y de plantaciones naturales.

Así es como, bajo los principios de Clean Beauty, desde la marca buscamos reivindicar la importancia de ser sostenibles en todos los aspectos. Por un lado, que nuestros productos no incluyan ningún tipo de ingrediente perjudicial que pueda causar el más mínimo daño a nuestra piel, como serían las siliconas o los parabenos, sino fórmulas naturales que contengan el máximo número de ingredientes de origen natural.

Y, por otro lado, buscamos ser una marca carbono neutral, ya que desde 2020 en Iroha Nature compensamos la huella de carbono emitida a la atmósfera de todos nuestros productos a través del transporte, mediante proyectos de reforestación y contribuyendo a acciones que favorecen la conservación del ecosistema.

Entre ellas, podemos citar la limpieza de costas y playas gracias a la colaboración con Fundación Ecomar, que desde 2007 organiza jornadas de limpieza de costas y playas con la participación de niños, fomentando el mantenimiento del ecosistema y la concienciación entre las nuevas generaciones.

Cosmética antiestrés

En Sensalia Labs también tenemos otro pilar fundamental: Facialderm. Se trata de una marca basada en la neurocosmética, cuyo objetivo no solo es hacer frente a los primeros signos del envejecimiento, sino también reducir visiblemente las consecuencias del estrés en la piel. Consecuencias que afectan enormemente a la barrera cutánea y provocan el envejecimiento prematuro, y que desde 2021 ha sido reconocida por la organización PETA como marca cruelty free.

Y, como no podía ser de otra manera, bajo la premisa de conseguir una sostenibilidad total, en Facialderm, desde 2020, contamos con el certificado otorgado por Carbonfund.org por conseguir reducir 8,9 toneladas de emisiones de CO2 hasta 2022.

Objetivo logrado gracias a que estamos plenamente concienciados con la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS. Tanto es así que, desde 2020, compensamos la huella de carbono de todos nuestros productos mediante la reforestación, lo que supone que las toneladas de CO2 que emitimos con nuestro transporte han sido eliminadas de la atmósfera.

En definitiva, en Sensalia Labs somos conscientes de que en materia de sostenibilidad y cuidado ambiental, no tenemos segundas oportunidades.

En los ocho años que restan para cumplir con la agenda 2030, aún queda mucho camino por recorrer en el sector de la belleza, pero si todas las empresas y agentes implicados en el mismo nos lo proponemos, el cambio podrá ser real y, sobre todo, duradero.

***Puri Martínez, fundadora y CEO de Sensalia Labs

