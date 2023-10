La clave del éxito del Festival MadBlue 2023: buena música, un entorno natural y respeto con el medioambiente

Un sol brillante anunciaba un fin de semana que prometía y el cartel de sold out lo confirmó. El Parque del Oeste de Madrid se convirtió en el place to be en Madrid para asistir al festival de música indie MadBlue, que puso el broche de oro este domingo a una exitosa segunda edición.

Imagen de los asistentes al Festival MadBlue 2023 Virginia Barbero y Paula Lobos

Todavía no nos hemos recuperado de un intenso fin de semana repleto de actividades, organizadas con el objetivo de impulsar la responsabilidad colectiva con el medioambiente y concienciar sobre la necesidad de hacer del mundo un lugar más habitable y sostenible.

Ambiente del festival Vera Novella

El sábado, el exitoso tardeo madrileño con el POMPÄ Open Air X MadBlue se trasladó al escenario natural de ensueño del Paseo de Camoens. Por la noche, con un público ya 'muy arriba', llegaron los conciertos de Love of Lesbian, Efecto Mariposa, Elefantes y Tu otra bonita.

Fue precisamente con el factor sorpresa en los horarios de los conciertos donde el Festival MadBlue, como ya hiciese el año pasado, ha querido mantener a sus asistentes en vilo. En el público nadie sabía quién iba a salir al escenario en cada momento, por lo que entre los asistentes se escuchaban apuestas o intentos de adivinanzas. Una estrategia que ha tenido a sus seguidores y, cómo no, a sus detractores.

Arde Bogotá Vera Novella

El domingo más música, esta vez toda en directo con el 'Concierto de Madrid a los Océanos'. Diecisiete mil personas disfrutaron de un festival lleno hasta la bandera en un ambiente en el que reinó el buen rollo y con la mejor música. Depedro, Arde Bogotá, Miss Caffeina, Shinova, Mikel Erentxun, Bebe, Merino o La habitación roja, entre otros, en un entorno natural y respetuoso con el medioambiente.

Merino Vella Novella

Cada uno interpretó algunos de sus grandes éxitos durante más de seis horas cada día a un público entregado, y demostrando su firme compromiso con la finalidad de MadBlue: que un gran evento puede llevarse a cabo de manera sostenible.

Un festival, promovido por la Fundación Piel de Atún, sin ánimo de lucro, que fomenta proyectos de innovación tecnológica en favor de la transición climática y la descarbonización.

La carrera popular Run for the Earth

Además de la música, el deporte también fue eje central durante la mañana del domingo 8 de octubre con la carrera popular Run for the Earth. Con los más de mil dorsales disponibles asignados, los corredores, que podían elegir entre dos recorridos 5 o 10 kilómetros, se dieron cita en el Paseo de Camoens para contribuir asimismo con la Fundación Piel de Atún.

Más de mil participantes acudieron a la carrera popular Run for the Earth, que abrió la jornada del 8 de octubre en el entorno del histórico parque madrileño.

Un ciclo de actividades que han acercado a los ciudadanos la importancia de disfrutar de los eventos en un entorno natural y respetuoso con el medioambiente y poder hacerlo, además, en familia.

Sobre MadBlue 2023

MadBlue es una organización que busca impulsar la economía de las regiones a través de la innovación de múltiples sectores de actividad, orientando los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía circular e inversiones en nuevas tecnologías.

Un movimiento que busca la convergencia de la innovación, tecnología, ciencia, el arte y la cultura para fomentar las buenas prácticas en torno al cambio climático, ciudades sostenibles, nuevas formas de generar trabajo y talento y en general la relación como sociedad e individuos con el desarrollo sostenible.

