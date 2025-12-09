SIGNUS realiza un ajuste en su estrategia para 2026 ante el nuevo marco legal y el aumento de residuos gestionados

Foto de familia de desayuno anual con medio de comunicación de SIGNUS. Cedida

SIGNUS Ecovalor ha presentado las principales cifras y novedades de su actividad durante 2025 en su tradicional desayuno anual con medios de comunicación.

La entidad repasó los resultados preliminares del ejercicio, analizó las implicaciones del nuevo Real Decreto que regula la gestión de los neumáticos fuera de uso (NFVU) y anunció la actualización de la tarifa Ecovalor que se aplicará a partir de 2026.

Además, la organización comunicó el nombramiento de Daniel Camacho, Head of Region South West Bridgestone Europe, como nuevo presidente del Consejo de Administración en representación de Bridgestone.

Durante el encuentro, la dirección de SIGNUS subrayó los aspectos más relevantes del nuevo marco normativo, que introduce cambios significativos en el funcionamiento del sistema de responsabilidad ampliada del productor para el sector del neumático.

Entre las novedades destaca la implantación de un modelo de autorización única válido para todo el territorio nacional, que busca simplificar los trámites administrativos y homogeneizar la operativa.

El Real Decreto incorpora también criterios de ecomodulación, lo que permitirá ajustar los costes de gestión en función del impacto ambiental de los productos puestos en el mercado, así como un refuerzo en la participación de los productores dentro del sistema.

La regulación establece asimismo nuevos objetivos obligatorios para el periodo 2025-2035, que contemplan un incremento progresivo tanto del reciclado como de la valorización material hasta alcanzar el 65% en 2035.

Este aumento, señaló la entidad, implicará un mayor esfuerzo técnico y económico para lograr que los neumáticos al final de su vida útil se gestionen conforme a los estándares exigidos.

Un momento durante el desayuno de SIGNUS junto a los medios de comunicación. Cedida

En materia de gestión, el director general de SIGNUS, Carlos Prieto, avanzó que la organización prevé cerrar 2025 con alrededor de 220.000 toneladas gestionadas, lo que supone un 6,1% más de lo inicialmente previsto y representa un incremento aproximado de 10.000 toneladas.

Prieto explicó que este exceso se debe principalmente a importaciones y adquisiciones intracomunitarias no declaradas, así como a la comercialización de neumáticos de segunda mano procedentes de Centros Autorizados de Tratamiento.

Por ello, la entidad insistió en la necesidad de un mayor control e inspección por parte de las autoridades, una medida contemplada en la nueva normativa.

El aumento de los objetivos de reciclado, junto con la diferencia entre las toneladas declaradas por las empresas adheridas y las que efectivamente deben ser gestionadas, ha llevado a SIGNUS a ajustar la tarifa Ecovalor para 2026 con el fin de asegurar la sostenibilidad económica del sistema y cumplir con las exigencias ambientales establecidas por la regulación.

La nueva tarifa ha sido aprobada por el órgano de gobierno y se aplicará a todos los productores adheridos a partir del próximo ejercicio.

La Dirección Técnica de SIGNUS presentó también los avances de los proyectos desarrollados a lo largo de 2025.

Entre ellos se incluyen la Guía sobre Materiales Circulares con Neumático Reciclado en Edificación, destinada a fomentar la incorporación de materiales reciclados de alto valor añadido en soluciones constructivas; y los estudios sobre tecnologías de pirólisis de las fracciones de caucho y textil presentes en los NFVU.

Asimismo, se detallaron los progresos del Proyecto GREENFU, orientado al desarrollo de materiales combinados de termoplásticos y polvo de caucho para aplicaciones industriales, y del Proyecto PERSEUS, financiado por el CDTI, cuyo objetivo principal es diseñar pavimentos duraderos que contribuyan a reducir las emisiones acústicas generadas por el tráfico.

De cara a 2026, SIGNUS centrará sus esfuerzos en consolidar las aplicaciones ya existentes y en avanzar en nuevas líneas de investigación. Entre las prioridades se encuentran los pavimentos urbanos con caucho reciclado y el análisis de la viabilidad del uso de caucho de NFVU en la fabricación de hormigones, con el propósito de ampliar las posibilidades de valorización material dentro del sector de la construcción.