Greenpeace despliega una pancarta gigante en el Museo Reina Sofía para pedir el alto al fuego en Gaza

"Escalamos la fachada del Museo Reina Sofía para desplegar una obra gigante del artista OBEY". Así ha anunciado la oenegé ecologista Greenpeace en su cuenta de X (antiguo Twitter) la acción que ha llevado a cabo en la mañana 24 de enero en Madrid.

[Gaza, 365 km2 reducidos a escombros: los mapas de la destrucción después de tres meses de guerra]

Un grupo de activistas de Greenpeace ha escalado el Museo de Arte Reina Sofía, icono de la pintura internacional. Lo han hecho a través de uno de los ascensores de cristal junto a la fachada. El objetivo de esta acción no era otro que denunciar los ataques de Israel en Gaza y reclamar un alto el fuego.

Con esta intervención, la oenegé se ha desmarcado de sus acciones habituales, relacionadas con el medioambiente. Como han explicado fuentes de Greenpeace a EFE, han elegido el museo madrileño, puesto que es el hogar del Guernica, de Pablo Picasso, "símbolo de la representación pictórica del sufrimiento de la población civil española durante la guerra civil".

🔴🔴🔴ACCIÓN🔴🔴🔴



ALTO EL FUEGO EN GAZA YA



Escalamos la fachada del Museo Reina Sofía para desplegar una obra gigante del artista OBEY.



La imagen, de casi 60 m2, adapta una foto tomada en Gaza por el reportero palestino Belal Khaled con un mensaje:

¿NOS ESTÁIS OYENDO? pic.twitter.com/EAc7STie9R — Greenpeace España (@greenpeace_esp) January 24, 2024

Los activistas han desplegado un gran cartel con una ilustración del artista estadounidense Shepard Fairey OBEY. En ella se observa a un niño palestino lleno de sangre y el mensaje 'Can you hear us?', es decir, ¿nos estáis oyendo?, en español.

Según asegura EFE, la idea quería rendir homenaje a los fotógrafos y periodistas "que, arriesgando sus vidas, informan desde la zona de conflicto para llamar la atención sobre la pesadilla de muerte, dolor y destrucción que se está viviendo en la zona". Por eso, precisamente, se ha llevado a cabo en colaboración con la organización de apoyo a los fotoperiodistas palestinos Unmute Gaza.

Sigue los temas que te interesan