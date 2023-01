Los Premios Women in a Legal World reconocen la amplia trayectoria de 3 mujeres de prestigio

“Necesitamos y queremos una Europa fuerte, solidaria e igualitaria”, reconoció Marlen Estévez, presidenta de Women in a Legal World (WLW), con motivo de la presentación ante los medios de comunicación de las mujeres galardonadas en el marco de la 4ª edición de sus premios.

Estos galardones reconocen la trayectoria profesional de mujeres de reconocido prestigio con una carrera consolidada. Nacieron con el objetivo de premiar los valores en su más amplia extensión y también de distinguir a las organizaciones más involucradas en potenciar y promocionar el talento femenino.

Los premios de esta última edición han reconocido la trayectoria de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, con el Premio de Honor; de la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola, con el Premio Mujer del Año; y de la ex ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi, con el Premio a los Valores. Además también se ha reconocido la labor de la Research Foundation for Governance in India, con el Premio a la Igualdad, y de la Agencia de Protección de Datos, con el Premio Justicia Sostenible.

[La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, premio Mujer del Año]

Desde la asociación se ha elegido a Metsola, la persona más joven en presidir la institución, por la labor desempeñada al frente de la Eurocámara en un momento especialmente complicado por la guerra de Ucrania, por su compromiso en la lucha contra la corrupción a raíz de destaparse el Qatargate y por su férrea defensa de los valores de la Unión Europea.

Por su parte, el Premio de Honor ha sido otorgado a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal. Es la primera mujer en ser nombrada fiscal general del Estado en nuestro país y el jurado ha valorado su compromiso inquebrantable en defensa del Estado de Derecho. Madrigal es académica de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación y en 2016 recibió como reconocimiento la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción en el ámbito judicial.

Por otro lado, el jurado de Women in a Legal World ha decidido conceder el Premio Valores a la abogada y ex ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi. Sus integrantes han valorado la amplísima trayectoria de Alberdi como jurista y, en concreto, en defensa de los valores constitucionales y derechos de las mujeres. Entre otros logros, en 1993 fue nombrada ministra de Asuntos Sociales y fue portavoz de la Unión Europea en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing en 1995.

Asimismo, la asociación ha decidido reconocer la labor de la Research Foundation for Governance in India con el Premio a la Igualdad. La artífice de este proyecto es la abogada india y ex miembro del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial, Kanan Drhu, quien recogerá el galardón. Desde Women in a Legal World se reconoce su excelencia en introducir la innovación en materia de Justicia.

Por último, el jurado ha decidido otorgar el Premio Justicia Sostenible a la Agencia Española de Protección de Datos por su labor en la lucha contra la violencia de género. Este organismo ha impulsado la constitución de un grupo de trabajo, del que forma parte el Consejo General del Poder Judicial, para garantizar una colaboración efectiva de todos los actores públicos en la lucha contra esta lacra.

Un jurado de primer nivel

Estos premios han sido designados por unanimidad y mediante votación secreta entre un jurado formado por la ministra de Educación Pilar Alegría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia Pilar Llop; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán; el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchís; el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez; la periodista especializada en información de tribunales, redactora jefe de El Mundo, Ángela Martialay; la presidenta de Women in a Legal World Marlen Estévez; la ex ministra y miembro del Comité Ejecutivo de Banco Santander, Isabel Tocino; y, la secretaria del jurado y fundadora de WLW, Ana Belén Martínez.

“Una Europa igualitaria”

Ante un salón abarrotado y con la asistencia de los máximos representantes de sector jurídico y político de España y de la Unión Europea, la presidenta de WLW, subrayó en su discurso la necesidad de “reaccionar ante los extremismos que destrozan lo conseguido” y “abanderar un europeísmo que sea más que la suma de los países, que nos haga competitivos en un mundo globalizado, frente a las crecientes amenazas económicas, sociales y de todo ámbito que, si fuéramos países individuales, no serían viables”.

Para Estévez, el último año ha dejado claro que la comunidad global puede unirse, con nuevos compromisos y pactos. Entre ellos, proteger el medio ambiente, llevar a cabo esfuerzos internacionales para ayudar a los desplazados por la guerra en Ucrania o hacer efectiva la entrega de miles de millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 a los países más necesitados del mundo.

“2022 nos ha mostrado que nuestros desafíos son cada vez más grandes, pero también que con diligencia somos capaces de enfrentarnos a ellos”, asegura la presidenta de WLW. Desde su organización aseguran creer en el papel fundamental que debe jugar Europa en el tablero internacional y son conscientes de que la profesión legal enfrenta un importante desafío, que es cómo aprovechar e incorporar innovaciones como la inteligencia artificial.

Asimismo, insisten en que todo ello debe construirse sobre la base de valores “tantas veces denostados”. Para Estévez, es importante que los ciudadanos europeos no nos dejemos llevar por la inercia y arriesgarnos a la desaparición del periodo de paz más largo de la historia, ni perder de todas las libertades y derechos adquiridos.

Creemos firmemente, enfatiza Marlen Estévez, que es el momento de reaccionar ante ello, de evitar que aun siendo incompleto se pierda todo lo avanzado y más, precisamente, en un momento en que necesitamos ser más fuertes que nunca frente a amenazas externas y la inestabilidad en otras partes del mundo, que no pueden ser ignoradas. “España, cuarta economía de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido, tiene que abanderar su papel necesariamente protagonista en todo esto si queremos que Europa siga siendo referente de paz, humanidad y estabilidad en estos tiempos tan convulsos”.

La experta ha concluido su discurso subrayando que la profesión legal está experimentando una profunda transformación, impulsada por la tecnología y las nuevas formas de prestación de servicios legales que están modificando la organización tradicional del trabajo. Estos cambios, para Estévez, “están interrumpiendo las trayectorias profesionales y obligando a los juristas a repensar las habilidades que se requerirán para el éxito futuro”.

Lamentablemente, apunta que estas variaciones también se están produciendo en el contexto de desigualdad de género existente, caracterizado por la subrepresentación persistente de mujeres en puestos de liderazgo senior. Por lo tanto, la profesión legal enfrenta un importante desafío.

De esta tecnología se lleva oyendo hablar décadas, pero no ha sido hasta 2022 cuando muchos avances en el campo de la IA generativa —de imágenes, de texto, de música— han evidenciado al gran público algunas de las increíbles posibilidades que tiene.

¿Quién no ha oído hablar hoy en día sobre el famoso chat GPT? 2023 va a ser un año clave: la Regulación de la IA en Europa podría salir adelante bajo la presidencia rotatoria de España marcando un hito en todo el mundo. El interés de WLW va a estar en trabajar en sus estándares éticos, de transparencia y sin sesgo alguno de género.

