Unas zapatillas inclusivas o un juego de cartas en braille: estos son los regalos más solidarios para estas Navidades

La llegada de la Navidad vuelve a situar el foco en los regalos, las reuniones familiares y en esos pequeños rituales personales que marcan el cierre del año. Las compras se multiplican y, con ellas, la búsqueda de obsequios que sorprendan, emocionen o refuercen vínculos.

En ese sentido, cada vez son más las personas que se preguntan qué hay detrás de lo que regalan y qué impacto puede tener ese gesto más allá de lo material.

Es por ese motivo que estas fechas también se consolidan como una oportunidad para incorporar la solidaridad, la inclusión y la sostenibilidad a las decisiones de consumo.

Elegir regalos con un propósito social o ambiental, además de responder a una tendencia creciente, conecta con una forma de entender la Navidad como un momento para compartir y contribuir a una sociedad más justa.

Y como lo mejor de estas festividades es el compartir, desde ENCLAVE ODS hemos hecho una selección de algunos de nuestros regalos favoritos para estas Navidades. Todas ellas son propuestas que combinan diseño, innovación y compromiso social.

Cartas en braille

La medallista paralímpica Susana Rodríguez en la presentación del UNO Braille. Cedida

UNO Braille supone un paso significativo en la accesibilidad del ocio. Y es que ahora el popular juego de cartas incorpora inscripciones en braille en las 108 cartas del mazo, lo que permite que personas ciegas o con baja visión puedan participar de forma autónoma en una experiencia compartida que mantiene intacto este clásico.

El lanzamiento, fruto de la colaboración entre Mattel y la ONCE, se presentó en el Museo Tiflológico y contó con la participación de la medallista paralímpica Susana Rodríguez como embajadora.

Durante el acto, representantes de Mattel y Fundación ONCE subrayaron la importancia del juego en el desarrollo personal y en la creación de entornos inclusivos. Además del braille, el mazo incorpora iconos pensados para personas con daltonismo, ampliando así su alcance.

Desde el 3 de diciembre está disponible en tiendas ONCE y a partir de enero de 2026 podrás encontrarlos en otros distribuidores.

Zapatillas inclusivas

Zapatillas inclusivas de Timpers y Disney. Cedida

La marca alicantina Timpers y Disney han unido fuerzas para lanzar, por primera vez, una colección de zapatillas inclusivas para adultos y niños con Mickey Mouse como protagonista.

La línea, compuesta por seis modelos, integra elementos sensoriales característicos de Timpers, como texturas contrastadas y el uso del sistema braille en el diseño.

Algunos modelos sustituyen los cordones por velcros para facilitar su uso a personas con dificultades de motricidad. El packaging, además, mantiene esta filosofía inclusiva, con una carta explicativa en tinta y braille sobre el sentido solidario del proyecto.

El 10% de las ventas netas se destinarán a la Fundación A LA PAR, que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Sobremesa solidaria

Propuesta solidaria de Nurrk y LaCasa. Cedida

Regalar turrón se convierte estas Navidades en una experiencia con propósito gracias a la colaboración entre NURRK y LaCasa. La iniciativa se enmarca en los markets pop-up 'Table Couture', que se celebran en Santander y Zaragoza, y que reinterpretan la sobremesa con un espacio de encuentro entre diseño, gastronomía y solidaridad.

Los turrones se presentan envueltos en futoshiki confeccionados con telas sobrantes de las colecciones de NURRK, reforzando el enfoque sostenible del proyecto.

Todos los beneficios obtenidos en cada ciudad se destinarán íntegramente a los respectivos bancos de alimentos, vinculando el gesto del regalo con una causa social concreta.

La propuesta combina sabores tradicionales y contemporáneos de LaCasa con una puesta en escena cuidada, que busca elevar lo cotidiano y dotarlo de un nuevo significado durante las celebraciones navideñas.

Cosmética por los más vulnerables

Pack Exfolia & Repara de AOklabs. Cedida

AOKlabs propone estas fiestas una selección de packs navideños de alta cosmética africana con descuentos de hasta el 25% antes de las rebajas. La marca ofrece cinco propuestas específicas para distintas necesidades de la piel, elaborados con ingredientes 100% naturales y sostenibles.

Además de las promociones, la firma mantiene su compromiso social a través de los packs Nakunga y Kanvili, vinculados a cooperativas de mujeres en Ghana que recolectan y procesan de forma artesanal la manteca de karité. Cada compra contribuye a mejorar las oportunidades de estas comunidades.

Formulados en Sevilla a partir de activos y técnicas ancestrales africanas, los productos de AOKlabs combinan cuidado personal y solidaridad, convirtiendo la cosmética en un regalo que también apuesta por el desarrollo social y la sostenibilidad.