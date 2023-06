La pesca de arrastre mata lentamente a los océanos: "Sin ella la biodiversidad marina mejoraría un 670%"

"Los océanos agonizan". Claire Nouvian, presidenta de la oenegé francesa Bloom, es así de contundente cuando habla durante una jornada organizada por Patagonia. La marca estadounidense se reúne en el museo Albaola de Pasaia (Gipuzkoa), con expertos, activistas y periodistas.

Durante una sesión marcada por la lluvia intensa y momentánea, el pueblo guipuzcoano se transforma en una plataforma para debatir y reflexionar sobre la "imperiosa necesidad" de proteger los mares para seguir viviendo de ellos (y con ellos). Porque, ahora mismo, como explica Nouvian, con la sobrepesca existente, especialmente aquella producida por la pesca de arrastre industrial, que "devasta todo a su paso", los océanos están en peligro.

Concretamente, la francesa ve necesario poner sobre la mesa una publicación del ICES Journal of Marine Science que afirma que "las colecciones de peces en reservas marinas son, en promedio, un 670% mayor que en áreas adyacentes no protegidas". Por eso, insiste, es imprescindible seguir protegiendo el mar y todos los seres que en ella habitan.

Algo en lo que coincide Ricardo Aguilar, director de Investigación en la oenegé Oceana. Durante una charla con ENCLAVE ODS, explicó que los beneficios de proteger zonas marinas no solo afecta a esos lugares, sino que "se extiende a su alrededor".

Pesca de arrastre de fondo

Precisamente ese es el motivo que lleva a Patagonia a lanzar una campaña global para demandar una mayor protección de los océanos. Porque, dicen desde la organización, "conectándonos a través de la comida, la tradición y el deporte, nuestro océano es el hogar de muchas formas de vida prósperas y también una poderosa solución climática".

Sin embargo, matizan, "la práctica de la pesca de arrastre amenaza con destruir este precioso recurso, devastando los fondos marinos, perjudicando a la pesca artesanal y agravando la crisis climática".

Y es que la pesca de arrastre de fondo es una de las prácticas más dañinas para los ecosistemas marinos, pues destruye sus fondos, sobreexplota los caladeros y mata indiscriminadamente todas las formas de vida, desde tortugas a rayas o tiburones.

No todas las redes "son malas"

Eso sí, indica Aguilar, no hay que confundir la pesca de arrastre con la pesca con redes artesanales. Algo que preocupa especialmente a los pescadores guipuzcoanos.

Luis de Castro es uno de ellos, con quien ENCLAVE ODS ha podido hablar. Él explica cómo hay mucho desconocimiento sobre las artes de pesca que se usan en el mar, y a segura que los pescadores como él –no los que tienen grandes pesqueros– son esenciales para proteger los océanos.

De Castro pesca con redes, pero "no tienen nada que ver con las que se usan para el arrastre", matiza. Las suyas, que fabrica artesanalmente su esposa, se adaptan específicamente a los peces que él quiere pescar, por eso "no se llevan al resto" cuando las lanzan. Además, su pesca es manual y, por tanto, no "arranca" los fondos marinos.

"De lo que hablamos cuando decimos pesca de arrastre es de unos buques con redes que se arrastran por el fondo marino", explica Aguilar. Esas, indica Nouvian, son las "extremadamente peligrosas y perniciosas". Pero luego hay otras redes, como las de De Castro, que "no tienen que arrastrarse, sencillamente se depositan y cuando el pez pasa por allí se queda enganchado.

Por último, continúa Aguilar, están "las artes de pesca, que utilizan anzuelos y tienen otro tipo de tecnologías". La que preocupa de verdad al director de Investigación de Oceana es, precisamente, la de arrastre, la que "va destruyendo todo lo que encuentra a su paso".

Una pesca minoritaria, pero devastadora

Aguilar recuerda que la pesca de arrastre de fondo es, en realidad, "minoritaria". Al menos, indica, "desde el punto de vista de volumen de barcos". Sin embargo, es mayoritaria "desde el punto de vista de capturas". Y lo justifica: "Es una pesca muy agresiva y que necesita mucho combustible".

Aunque, recuerda, "la inmensa mayoría de los pescadores que tenemos en Europa son de bajura, artesanales; son pescadores que han estado durante miles de años ejerciendo esa actividad sin producir un impacto importante". Esas son precisamente las prácticas que, recuerda Nouvian, hay que fomentar y proteger.

Es incluso a ellos, a los pescadores de bajura como De Castro, a los que perjudica la pesca de arrastre. Son un daño colateral, porque, lamenta Aguilar, "muchos de ellos estaban antes faenando en sitios de arena de los que han sido expulsados". Se han visto, por tanto, obligados a meterse "cada vez más hacia la roca y los arrecifes y, como consecuencia, están perdiendo muchas de las artes y producciones".

Aguilar aconseja "llevar de vuelta las artes menos dañinas a sus lugares de origen y, allí, mantenerlas". Porque eliminar el arrastre, aseguran los expertos, "beneficia a las prácticas tradicionales de pesca y "produce un incremento de capturas exponencial".

Gina Lovett, gerente de Iniciativas Medioambientales de Patagonia, es tajante: "Como consecuencia de los últimos cien años de actividad pesquera industrial, los fondos marinos se han convertido en un desierto". Por eso, desde la marca, que define con "espíritu activista", reclaman a Europa que se ponga coto a la sobrepesca y a la pesca de arrastre.

