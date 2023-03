El país con más sexo en la primera cita del mundo: "En esta nación nórdica no pierden el tiempo"

En países como Estados Unidos, se suele hablar de una regla no escrita de no acostarse con nadie hasta la tercera cita. Sin embargo, tal y como demostró un estudio realizado por el sitio web de citas, Victoria Milan, en algunos países, no se cumple para nada esta regla y el tiempo de espera es mucho menor.

La investigación de esta web especializada en encuentros entre infieles preguntó a un total de 5.650 mujeres (usuarias activas) de diferentes nacionalidades para saber cuánto tiempo necesitaban para acostarse con su nueva pareja, cómo toman la decisión y dónde llevarían a su nuevo amante en el primer encuentro.

Así, descubrieron que Dinamarca (1,58), Francia (1,68) y Francia (1,72) son los tres países que menos se resisten a caer en la tentación en la primera noche. En el caso de España, según esta investigación, el momento íntimo se retrasa hasta la segunda cita (2,07). “A nuestros increíbles miembros de Dinamarca les encanta tener aventuras eróticas y no pierden el tiempo”, dijo a The Copenhagen Post Sigurd Vedal, fundador de Victoria Milan.

En cuanto al lugar de encuentro, el 57% de las francesas prefieren que la reunión acabe en una casa, mientras que las danesas y las noruegas prefieren que el encuentro termine en una habitación de hotel. Eso sí, según este estudio, las mujeres de estos países no acuden a las primeras citas esperando tener relaciones sexuales, sino que es una decisión que toman a lo largo de la velada.

[Miguel Sánchez Encinas, el gurú de la urología: “Bajar el ritmo sexual se relaciona con la disfunción eréctil”]

Sí o no en la primera cita

Es 2023, sí, pero aún existen muchos prejuicios y reglas obsoletas en torno al sexo. Según coinciden la mayor parte de los expertos, no existe un momento adecuado para tener relaciones sexuales con una nueva pareja o una regla universal sobre si se debe tener sexo en la primera cita. “Aquí no hay reglas estrictas y rápidas”, dijo Vanessa Marin, terapeuta sexual, a la revista Cosmopolitan.

Lo que se tiene que tener muy claro, aseguró Marin, es la seguridad de querer hacerlo. "Todo se reduce a conocer tu propio nivel de comodidad y lo que estás buscando. Vale la pena tomarse el tiempo para explorar tus sentimientos acerca de las aventuras de una noche antes de encontrarse en una situación en la que potencialmente podrías tener una", añadió la terapeuta.

Y cuando se siente esa seguridad, el sexo en la primera cita incluso “puede ser beneficioso”, explicó Rachel Wright, terapeuta sexual al Daily Mail Australia. “Puede ayudar a romper tus propios prejuicios personales en torno a la sexualidad, sanar la vergüenza del pasado y mejorar tu autoestima sexual”, aseguró Shannon Chavez, psicóloga y terapeuta sexual a Cosmopolitan.

Una de las dudas más comunes que suelen surgir en estos casos es si puede influir en una relación posterior. Sin embargo, esto tampoco es una ciencia cierta. En uno de los testimonios recogidos por Cosmopolitan, Krysta M., de 29 años, explicó que ella tuvo sexo en una primera cita y acabó casándose con él.

[Cómo es la vida en el país con más mujeres de Europa: “Las chicas listas y guapas están solas”]

"El sexo en la primera cita es una de esas cosas en las que no podemos entrar con ninguna expectativa, ¡así que hazlo si quieres! Si es el indicado para ti, se quedará a pesar de todo", señaló.

Pero en lo que sí que coinciden todos los expertos es en la necesidad de tomar precauciones para proteger la salud. Dado que es la primera cita, “es posible que no conozcas la historia de esta persona como lo haría en una relación más evolucionada”, explicó Peter Kanaris, doctor en psicología y terapeuta sexual en Smithtown a la revista Women’s Health.

Por ello, indica el doctor, es muy importante sentirse seguro al utilizar los métodos anticonceptivos necesarios y preguntar a tu cita sobre su historia sexual. Puede ser un momento extremadamente incómodo, pero como se suele decir, más vale prevenir que curar.

Una de las ideas que plantea Kanaris es una pregunta al estilo: “Ahora que estamos avanzando, creo que es importante que ambos sepamos si estamos asumiendo riesgos indebidos. Entonces, ¿cómo estás de salud y cuándo fue la última vez que te hicieron la prueba?”.

En definitiva, tener sexo o no en la primera cita depende de cada persona y en la seguridad que tiene cada uno en hacerlo o no. Pero si surge en la primera, ¿por qué no?

[Este es el país más feliz del mundo según un estudio: España, en el puesto 32]

Sigue los temas que te interesan