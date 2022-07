La marca Bratz lanza su primera pareja LGTBQI+ para “vivir la verdad a través de las muñecas”

Las muñecas que marcaron toda una generación vuelven con motivo de la semana del Orgullo. Además, el diseño de sus estilismos, inspirado en los colores de la bandera arcoíris, han sido creados por el diseñador de pasarela Jimmy Paul.

Los looks de ambas muñecas desprenden estética sesentera, una década histórica para la lucha del colectivo, y destacan por su colorido y sus aires queer con el fin de fomentar la autoexpresión. Además de los abrigos de pelo y los conjuntos de dos piezas con estampados.

Los personajes de Roxxi y Nevra, las integrantes de esta pareja, hicieron su primer debut en 2003 y la marca hizo pública su relación amorosa a través de Twitter en el Pride del 2020. En 2022, por fin se han hecho con cuerpo convirtiéndose en muñecas y pueden ser adquiridas en todo el mundo.

Roxxi and Nevra, las nuevas Bratz LGTBIQ+. Instagram oficial de Bratz

Con pancartas con “Ugh I can't even think straight” (no puedo pensar con calidad o derecho, una especie de juego de palabras, ya que straigth también significa heterosexual); o “Queer and unapologetic” (Queer y sin disculparme) llegan para reivindicar una vez más la diversidad y la aceptación de lo no normativo.

El diseñador asegura que "la colaboración es una carta de amor a la comunidad LGBTQ+, en la que muchos se han inspirado en las Bratz desde la infancia para vivir su verdad".

Una muñeca sin estereotipos

A diferencia de otras muñecas en el mercado, si Bratz ha conseguido ser única en especie es por romper con lo establecido. La marca fue la primera en lanzar al mercado muñecas con estilismos arriesgados, atrevidos y más allá de eso, muñecas con curvas de todo tipo de etnias y géneros.

Lanzar una muñeca LGTBIQ+ es un paso más para conseguir que todos los niños y niñas se puedan sentir identificados y encuentren aquello que les define. Mostrar la realidad que nos rodea no es nada malo. Bratz lo sabe y busca empoderar a todos los colectivos a traves de sus muñecas.

Además, la multinacional MGA Entertainment, dueña de la marca Bratz, ha realizado una donación de 25.000 dólares al Proyecto Trevor, una iniciativa que está destinada a prevenir el suicidio de los jóvenes y adolescentes que forman parte de la comunidad Queer.

El diseñador de estas nuevas muñecas ha querido lanzar un mensaje al colectivo y al mundo entero, su esperanza es que la colección "brinde un atisbo de esperanza y poder, y sirva como un recordatorio tanto de la vitalidad de la comunidad como de la gravedad de los asuntos LGBTQ+".

Pero, las dos nuevas muñecas no son las únicas que representan al colectivo dentro de la marca, y es que Bratz ya sacó a la venta la muñeca de Veneno bajo el lema "¡Todo es brillo y glamour con la estrella española La Veneno!". Cristina, el nombre de la actriz, rompe las reglas de la sociedad en los 90 al ser ella misma, sin pedir perdón por ello.

Además, la actriz es recordada en el mundo como un icono LGTBQI+ y es inspiración para muchos por ser una de las primeras mujeres abiertamente trans en la televisión española.

Experiencias parecidas son las vividas con su competidora Barbie, que ha sacado también su primera muñeca transexual.

A través de un comunicado, Mattel y la actriz Laverne Cox presentaron a la primera Barbie transgénero que está diseñada de acuerdo a las características físicas de la famosa, tomando en cuenta el mismo estilo de cabello y color de piel, además de dos atuendos con esencia del look de Cox: un vestido color vino con corsé y falda de tul y un conjunto plateado con brillo.

Algo menos atrevido que la propuesta de Bratz pero en la que ambas marcas coinciden en intención: modificar los estereotipos del cuerpo y dar voz y aspecto a los distintos colectivos para que cuando cualquier niño vaya a comprar una muñeca pueda sentirse identificado con alguna de las opciones que las marcas ofrecen.

