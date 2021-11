La COP26 y la extinción de la que advierte Frankie, el dinosaurio de la ONU

La ONU recurre a un dinosaurio llamado Frankie para recordar que está en juego la supervivencia de nuestra especie si no se combate el calentamiento global. La COP26 que se celebra en Reino Unido es una nueva oportunidad para afrontar la emergencia climática, aunque la ausencia de China empañe cualquier acuerdo. Plantear una hoja de ruta completa para la transición verde que no olvide la economía y atienda a los países menos desarrollados es clave para no seguir caminando por una senda que Naciones Unidas considera que nos lleva a la extinción.

