Los tres cines de Castilla-La Mancha donde podrás disfrutar del clásico navideño 'El Cascanueces'

La aclamada producción de 'El Cascanueces' del Royal Ballet se proyectará en directo desde Londres y vía satélite en tres localizaciones de Castilla-La Mancha este miércoles, 10 de diciembre, a las 20:15 horas.

Las funciones tendrán lugar en Toledo (Mk2 Cinesur Luz del Tajo), Villacañas (Cine Princesa) y Albacete (Yelmo Cines Vialia).

Esta tradicional obra navideña, dirigida por Peter Wright, embarca al público en un viaje fantástico junto a los bailarines del Royal Ballet, con Marianna Tsembenhoi como Clara, Liam Boswell como el Cascanueces encantado y Gary Avis interpretando al mágico Herr Drosselmeyer.

Cartel 'El Cascanueces' en cines.

Entre los bailarines principales destacan Mayara Magri, como el Hada de Azúcar, y Reece Clarke, como el Príncipe.

Aventura navideña

La producción incluye la brillante partitura de Tchaikovsky, con piezas como el Vals de las Flores, la Danza de los Mirlitones y la Danza del Hada de Azúcar, acompañada de la coreografía atemporal de Marius Petipa y Lev Ivanov.

Los diseños de Julia Trevelyan Oman y la iluminación de Mark Henderson refuerzan la magia del espectáculo, mientras que la Orquesta de la Royal Opera House, dirigida por Koen Kessels, interpreta la música en directo.

Espectáculo de 'El Cascanueces'.

Desde su estreno con la compañía en 1984, El Cascanueces ha fascinado al público con la historia del mago Herr Drosselmeyer, su sobrino Hans-Peter convertido en cascanueces y la joven Clara, que ayuda a romper el hechizo y vivir una aventura navideña inolvidable.

La función tiene una duración aproximada de 210 minutos y se emite en España gracias a la distribución de Versión Digital, ofreciendo a todos los espectadores la oportunidad de disfrutar de esta emblemática producción en la gran pantalla.