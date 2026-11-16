Este es el queso de oveja artesanal de Toledo que ha conquistado la medalla de oro en los "Nobel del queso"

En una casa de pueblo de paredes encaladas, con establo y cocina de leña, comenzó la historia de la quesería Estrada Castaño de Herreruela de Oropesa, en la provincia de Toledo. Sus quesos cuentan hoy con el reconocimiento del "International Cheese Festival" que se ha celebrado este fin de semana en Córdoba, un certamen que es como los Nobel de la gastronomía quesera.

La abuela Elisea fabricaba queso para consumo propio con la leche de las ovejas del rebaño familiar. Lo hacía a mano, con herramientas de madera y esparto, como recuerda su nieta Gema Castaño, emprendedora y responsable de la quesería que ha logrado la medalla de oro al mejor queso de oveja reserva, elaborado con leche cruda y madurado durante 14 meses.

"Estamos muy ilusionados, y todo se lo debemos a la familia, al legado que nos dejaron y que ahora llevo adelante junto a mis tíos Ildefonso y Cecilia", comenta.

La empresa, familiar, mantiene el mimo que les inculcó la abuela Elisea, y aunque las herramientas ahora son de acero inoxidable, el trato de la leche, el moldeado y volteo de los quesos, se sigue haciendo a mano. Quizá esa sea una de las claves de la medalla de oro que han recibido en Córdoba.

"Cuando tu familia y tus amigos te dan la enhorabuena por tus quesos, pues lo agradeces, pero cuando te lo reconoce un jurado que ha catado tu producto y lo ha hecho a ciegas, la ilusión se multiplica", señala.

Gema ha tomado el testigo familiar de su abuela Elisea, su queso reserva se ha hecho con la medalla de oro. E. Castaño

En el obrador, junto a Gema y su tía Cecilia, también trabaja Nuria. Las tres se encargan de la elaboración de todas las variedades de queso que han incorporado al catálogo de productos. Con boletus, con ajo negro, picante... Todos, variedades cuya materia prima es la leche cruda de las ovejas que ordeña su tío Ildefonso, porque en la quesería Estrada Castaño todo queda en familia.

Recuerdos de infancia

Gema comparte con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha los recuerdos de su niñez, cuando su abuela y su madre se juntaban en las cuadras de su hogar para hacer quesos que más tarde venderían por las casas de Herreruela, una tarea que ella no llevaba muy bien. "Como niña que era no me gustaba nada sentarme a hacer quesos, luego me olían las manos a leche todo el día y no podía", confiesa.

Instalaciones de esta quesería familiar en Herreruela de Oropesa, Toledo. Estrada Castaño

Ahora, décadas después, ha hecho de la tradición familiar su empresa. "¡Quién me lo iba a decir!", asegura entre risas y convencida de que su trabajo "es el mejor del mundo, pero es muy duro, aunque estos reconocimientos te ayudan a seguir, al menos en lo anímico, porque te dan un buen subidón".

Desde la experiencia de sus 46 años, explica que no imaginó que sus quesos fuesen a seducir el paladar del jurado en esta edición. "Mandamos las muestras para las catas, pero esta vez no tuve esa corazonada, según veía los quesos, pensé que este año no tocaba", explica Gema, que además de la medalla de oro para el queso de oveja reserva, se ha hecho con dos bronces para los quesos picante y ahumado.

Un rebaño de 1.000 ovejas

El rebaño familiar cuenta con unas 1.000 cabezas de oveja francesa de Lacaune, la producción de leche alcanza su máximo en primavera, y ahora se sitúa en unos 3.000 litros a la semana. Con esta materia prima, como explica Gema, producen alrededor de 200 quesos de un kilo y unas 170 unidades del tamaño grande de tres kilos, y todos se venden.

Además de los quesos, también elaboran crema de queso, incluso, sin lactosa, y con recetas que incorporan miel, trufa, pimiento rojo, cebolla y otros sabores, como pimentón, ajo y perejil o finas hierbas.

La quesería cuenta con despacho tanto en Herreruela, como en charcuterías de la comarca y de ciudades como Talavera de la Reina, incluso en Madrid. "Llegamos a cualquier parte porque tenemos tienda online, y en 24 o 48 horas el queso llega refrigerado a las casas", recuerda.

En el certamen han concursado más de 5.000 quesos de diferentes países y 350 jueces internacionales. Y ahí están los quesos premiados de la familia Estrada Castaño, con los apellidos en ese orden, primero el de la abuela Elisea, que fue la impulsora del negocio familiar que ahora su nieta ha adaptado al siglo XXI.