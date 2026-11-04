¿Tú también guardas las castañas durante semanas pensando que se conservarán igual que unos frutos secos?

Lo que nadie te cuenta cuando compras castañas: guárdalas en la nevera, preferiblemente en su propia malla

Cada otoño vuelven a nuestras cocinas y a nuestras mesas. Las asamos, las usamos en recetas y las asociamos a algunos de los sabores más característicos de esta época del año. Sin embargo, existe una duda que muchas personas ni siquiera se plantean: ¿las castañas son realmente un fruto seco?

Al verlas, es fácil pensar que pertenecen al mismo grupo que los frutos secos tradicionales. Su cáscara dura y su aspecto exterior llevan a muchas personas a almacenarlas durante semanas o incluso meses en la despensa esperando que mantengan sus propiedades prácticamente intactas.

Pero la primera pista la tienes delante incluso antes de comprarlas: en Mercadona, las castañas están en la sección de Fruta y Verdura. Y no es casualidad.

Aunque solemos asociarlas a los frutos secos, su conservación es diferente porque son un producto fresco de temporada. Por eso, para disfrutarlas en las mejores condiciones conviene consumirlas en unos 15 días como máximo.

¿Y al llegar a casa?

Las castañas, mejor en el frigorífico. Mercadona

Como estamos ante un producto fresco, es importante conservarlo como tal. Guarda las castañas en la nevera, preferiblemente en su propia malla, para permitir que el aire circule entre ellas.

Y no las dejes olvidadas durante semanas: consumirlas relativamente pronto es la mejor manera de disfrutarlas en buenas condiciones.

Ahora que sabemos cómo conservarlas correctamente, toca disfrutarlas…

Y es que el otoño no sería lo mismo sin el aroma de unas castañas recién asadas. Una tradición que asociamos a los primeros días de frío y que también podemos disfrutar en casa. Porque conseguir unas castañas calentitas y listas para compartir es más sencillo de lo que parece. Olla, horno o freidora de aire: dale al play y elige tu forma favorita de prepararlas.

Preparación de las castañas

Ahora ya lo sabes: las castañas no son un fruto seco y tampoco están hechas para quedarse olvidadas durante meses en la despensa.

Conservarlas correctamente y consumirlas en su momento es la mejor manera de disfrutar de su sabor y textura.

Y si además las preparas asadas, solo queda una cosa por hacer: disfrutar de uno de los sabores más auténticos del otoño.