El festival Castilla-La Mancha Suena ya tiene horarios en Azuqueca: Lori Meyers, Sexy Zebras, We Are Not DJ’s...

El festival Castilla-La Mancha Suena ya tiene definidos los horarios de los conciertos que convertirán este sábado 20 de septiembre a Azuqueca de Henares (Guadalajara) en epicentro musical del centro de España.

El evento, organizado por la Junta de Comunidades a través de la Fundación Impulsa, forma parte de las ferias y fiestas de la localidad y reunirá a algunas de las bandas más destacadas del panorama indie, rock y electrónico.

Las puertas del Complejo Deportivo San Miguel se abrirán a las 18:30 horas y la música arrancará a las 19:30 con Fontán, el dúo madrileño que presentará su nuevo trabajo Atravesar el fuego.

A las 20:45 horas llegará el turno de los sevillanos Vera Fauna, con su fusión de folk, psicodelia y sonidos urbanos, antes de dar paso al plato fuerte de la noche: los granadinos Lori Meyers, referentes del indie-rock nacional, que actuarán a las 22:15 horas con un concierto en el que repasarán más de dos décadas de trayectoria y grandes himnos como Mi Realidad, Siempre brilla el sol o Emborracharme.

Ya entrada la medianoche, a las 00:00 horas, los madrileños Sexy Zebras tomarán el relevo con su rock directo y provocador, presentando además su nuevo álbum Bravo.

El cierre correrá a cargo de We Are Not DJ’s, que a partir de la 1:30 de la madrugada transformarán el recinto en una gran pista de baile con una sesión explosiva de indie, rock y electrónica.

Entradas a 20 euros

Las entradas, a un precio de 20 euros más dos de gestión, pueden adquirirse en la web eventoentradas.es, también en modalidad adaptada para personas con movilidad reducida y acompañante.

Los menores de 16 años deberán acudir acompañados de un adulto con autorización firmada, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años deberán presentar un permiso de sus padres o tutores.

El Gobierno regional ha destacado que este festival "nace con el objetivo de acercar los grandes conciertos al público de distintas localidades, dinamizar la economía local y fomentar el turismo en municipios de toda Castilla-La Mancha".