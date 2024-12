La tapa típica que debes probar si visitas Toledo esta Navidad: solo se come en este bar

Si estás planeando una visita a Toledo durante estas fiestas navideñas, hay una tapa que no puedes dejar de probar. Y no, no son las famosas carcamusas, ese exquisito guiso ligeramente picante a base de magro de cerdo, tomate y guisantes. Nos referimos a la bomba de la cervecería El Trébol.

Este icónico bocado, que lleva conquistando paladares desde 1982, se ha convertido en una parada obligada para vecinos y turistas en el corazón del Casco Histórico de la ciudad, a pocos metros de la céntrica plaza de Zocodover.

La bomba de El Trébol (calle Santa Fe, 1) es una deliciosa bola elaborada con patata, carne picada, pimiento, salsa de tomate y alioli. Más que una simple tapa, ya es todo un emblema gastronómico de Toledo que combina sencillez, tradición y un sabor irresistible.

El Trébol de Toledo.

Según afirman desde el propio establecimiento: "Hemos creado un sabor toledano que ha enamorado a muchos de los habitantes de la capital, así como a la mayoría de visitantes que vienen a vernos."

Una cervecería con historia

Ubicada dentro de la antigua alcazaba islámica, la cervecería El Trébol no solo es conocida por su gastronomía, sino también por el encanto histórico de su ubicación. Este local, que comenzó como un pequeño bar en los años 80, se ha transformado en una referencia para el tapeo en Toledo.

Además de su famosa bomba, en El Trébol puedes encontrar una variada carta de tapas tradicionales y sus famosas pulguitas, ideales para complementar cualquier visita.

Y qué mejor época para conocer este establecimiento que la Navidad, cuando la histórica Toledo brilla con una atmósfera única gracias a sus luces, mercados y citas culturales. Probar la bomba de El Trébol es una forma perfecta de completar la experiencia y llevarte un recuerdo imborrable de la ciudad.