Descuentos especiales para ir al Parque Warner si vives en la provincia de Toledo: así se consiguen

Llegan los días con descuentos especiales para los vecinos de la provincia de Toledo en el Parque Warner Madrid, ubicado en la localidad madrileña de San Martín de la Vega.

Todos los toledanos podrán disfrutar de las atracciones, los espectáculos y de toda la magia del parque a precios reducidos, gracias a una promoción especial que solo estará activa entre el lunes 19 y el domingo 25 de agosto.

Este año, el precio exclusivo para todos los empadronados en la provincia de Toledo será de 23 euros. Además, cada toledano podrá comprar entradas para otros cuatro acompañantes por el mismo importe.

Para poder acogerse a este descuento especial del 60 % hay que adquirir las entradas para el Parque Warner Madrid de forma online a través de página web https://www.parquewarner.com/semana-toledo.

Para acceder al recinto, los toledanos que se hayan aprovechado del descuento deberán presentar el DNI o el certificado de empadronamiento.

Diversión asegurada

El Parque Warner Madrid es uno de los destinos de ocio más populares de la Comunidad de Madrid. Con atracciones y espectáculos temáticos basados en personajes icónicos como Batman, Superman, Bugs Bunny o Scooby-Doo ofrece diversión tanto para niños como para adultos.

Los visitantes podrán disfrutar de emocionantes montañas rusas, shows en directo y zonas de entretenimiento especialmente diseñadas para los más pequeños.

Parque Warner Madrid ha recordado que este descuento online para toledanos no será válido para el mismo día de visita, que el aparcamiento no está incluido en el precio de la entrada y que la promoción no incluye el acceso al Parque Warner Beach.