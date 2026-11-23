Nueve personas intoxicadas y 17 evacuadas por un incendio en un edificio de dos plantas en Illescas (Toledo)

Un total de 17 personas han sido evacuadas de un edificio de Illescas (Toledo) por culpa de un incendio que ha dejado nueve afectados por inhalación de humo.

El suceso se ha producido sobre las 00:35 horas en un inmueble situado en la calle Yuncos, según han confirmado desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han explicado que las llamas se detectaron en la primera de las dos plantas que tiene el edificio provocando una intensa humareda que ha obligado a llevar a cabo la evacuación de todos los moradores, un total de 17.

De ellos, 9 presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo en mayor o menor grado.

Los más perjudicados han sido un hombre de 44 años, una mujer de 40, una menor de 17 años y tres niños de 8, 10 y 12 años que han tenido que ser evacuados en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario de Toledo.

Por su parte, otros dos afectados se han trasladado por sus medios al centro hospitalario y uno más ha sido atendido y dado de alta en el lugar.

Dispositivo

En el dispositivo han participado bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de la Diputación de Toledo pertenecientes a los parques de Illescas y Toledo, que después de más de dos horas de trabajo, sofocaron las llamas y ventilaron el lugar.

Además, hasta el lugar fueron movilizados agentes de Guardia Civil y Policía Local, así como médico de urgencias y dos UVIs móviles, además de las dos ambulancias que llevaron a cabo los traslados.