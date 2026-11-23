A-40 a su paso por Abia de la Obispalía (Cuenca). Google Maps

Muere una mujer en Abia de la Obispalía (Cuenca) al ser atropellada por un turismo en la A-40

Una mujer de la que se desconocen más datos, ha muerto este lunes al ser atropellada por un turismo en la autovía A-40, dentro del término municipal de Abia de la Obispalía (Cuenca).

El atropello ha ocurrido a las 18.47 horas de la tarde a la altura del kilómetro 288 de la citada vía, en sentido Cuenca.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil, cuya dotación solo ha podido certificar el fallecimiento de la víctima. Asimismo, ha acudido la Guardia Civil.