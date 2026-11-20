Robos violentos, coches sustraídos y armas blancas: cae una banda de Valdeverdeja por 46 delitos en tres provincias

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal asentado en Valdeverdeja (Toledo) al que atribuye 46 delitos contra el patrimonio cometidos en las provincias de Toledo, Ávila y Cáceres.

La operación, denominada 'Acappela', se ha saldado con la detención de cuatro personas, vinculadas entre sí por estrechos lazos familiares, que han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, ha permitido esclarecer una sucesión de robos con fuerza y violencia en establecimientos comerciales, estaciones de servicio y dependencias municipales.

Detención de uno de los implicados en los robos. Guardia Civil

Los detenidos, todos ellos con antecedentes por hechos similares, actuaban de forma coordinada y tenían su principal base de operaciones en esta localidad toledana.

Comercios y casas de campo

Según ha informado el instituto armado, los integrantes del grupo seguían un patrón de actuación definido. Primero sustraían vehículos, principalmente de un mismo fabricante, en localidades próximas a su lugar de residencia. Después los utilizaban para desplazarse hasta otros municipios, donde seleccionaban los establecimientos que iban a asaltar.

Su actividad se concentraba especialmente durante la madrugada, cuando llegaban a cometer varios robos en una misma noche. Para acceder a los negocios empleaban la fuerza y, una vez dentro, se apoderaban del dinero de las cajas registradoras, las máquinas expendedoras y otros objetos de valor.

En algunos de los asaltos también recurrieron a la intimidación y la violencia contra las personas que se encontraban en los establecimientos, llegando a amenazarlas con armas blancas.

Detención de los implicados en los diferentes robos. Guardia Civil

La investigación permitió detectar un incremento de la actividad delictiva en una segunda oleada, que coincidió con la salida de prisión, meses antes, de quien posteriormente sería identificado como el principal integrante del grupo. Este individuo ya había ingresado anteriormente en la cárcel por hechos similares.

Con el avance de las pesquisas y la presión policial, los investigados modificaron su forma de actuar. Dejaron de utilizar vehículos sustraídos para sus desplazamientos y comenzaron a moverse a pie para cometer nuevos robos en casas de campo y fincas rústicas de Valdeverdeja.

Durante las semanas siguientes se registraron cerca de una decena de asaltos en esta localidad toledana. La sucesión de robos provocó una creciente preocupación entre los vecinos, algunos de los cuales llegaron a organizar patrullas de vigilancia para intentar evitar nuevos episodios.

La tensión acumulada terminó derivando, a finales de octubre, en un altercado multitudinario entre vecinos y familiares de los investigados. Un episodio que puso de manifiesto la alarma social generada por los sucesos en el municipio.

Registros domiciliarios

Después de más de cuatro meses de investigación, los agentes consiguieron localizar el principal núcleo de actividad del grupo, situado en dos inmuebles de una misma calle de Valdeverdeja.

La operación culminó con dos registros domiciliarios practicados de forma simultánea. En ellos, los agentes intervinieron diversas prendas de vestir que presuntamente utilizaban los autores para ocultar su identidad durante los asaltos, armas blancas y numerosos efectos de ilícita procedencia.

A los cuatro arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia y robo o hurto de uso de vehículo.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos.

La Guardia Civil ha destacado la colaboración de la Policía Nacional de Talavera de la Reina y del Ayuntamiento de Valdeverdeja, cuya participación ha sido clave para el desarrollo de la operación.